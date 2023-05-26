Baza: жители Краснодара сообщили о взрывах над городом. Фото, видео

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Местные жители Краснодара слышали звуки взрывов над городом Фото:

Местные жители Краснодара сообщили о двух взрывах в городе. По информации telegram-канала Baza, сработала система ПВО.

«Жители Краснодара сообщают о громких взрывах над центром города. <…> Было как минимум два хлопка», — говорится в сообщении. Отмечается, что около 4 часов утра в городе сработала система ПВО. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет.

В городе было повреждено здание на Морской улице. Как передает Baza, вероятно, на него упали обломки от сбитого беспилотника. Город Краснодар находится примерно в 380 километрах от ближайшей точки фронта в зоне спецоперации.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для уточнения информации о падении беспилотников. Ответ ожидается.

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Местные жители Краснодара сообщили о двух взрывах в городе. По информации telegram-канала Baza, сработала система ПВО. «Жители Краснодара сообщают о громких взрывах над центром города. <…> Было как минимум два хлопка», — говорится в сообщении. Отмечается, что около 4 часов утра в городе сработала система ПВО. Официального подтверждения этой информации на данный момент нет. В городе было повреждено здание на Морской улице. Как передает Baza, вероятно, на него упали обломки от сбитого беспилотника. Город Краснодар находится примерно в 380 километрах от ближайшей точки фронта в зоне спецоперации. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для уточнения информации о падении беспилотников. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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