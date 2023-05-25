Челябинск занял второе место в РФ по спросу на сварщиков

В Челябинске один и самых высоких в стране спрос на сварщиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU

По спросу на сварщиков на предприятиях Челябинск занял второе место в России. Как сообщили в пресс-службе сервиса HeadHunter, в городе открыто 5% всех вакансий по данным специалистам в стране.

«Наиболее высокий спрос на сварщиков зафиксирован в Башкортостане. С января по май 2023 года в республике открылось 5,4% от всех вакансий для сварщиков в России. На втором и третьем местах расположились Челябинская и Свердловская области (по 5%)», — отметили в HeadHunter.

Всего в 2023 году российские предприятия открыли 37,2 тысячи вакансий для данных специалистов. Рост к тому же периоду 2022 года составил 18%. Обычно сварщики нужны в строительной сфере (16% от всех вакансий), металлургии и металлообработке (12%) и в тяжелом машиностроении (8%).

Медианная зарплата сварщиков составила 75 тысяч рублей. Максимальные зарплатные предложения однако превышают 100 тысяч. В ЯНАО самый высокий предлагаемый диапазон — от 123,5 до 180 тысяч рублей. В Челябинской области, по данным HeadHunter, размах вариации составил 68,9 — 137,9 тысячи рублей.

Специалисты объяснили причины высоких зарплат сварщиков. По мнению аналитиков сервиса, основным повышающим фактором стала большая доля вахтовых вакансий. На них приходится 41% предложений о работе сварщиком. Другой причиной стало желание работодателей принимать специалистов с хорошими навыками. Вакансии, которые готовы закрыть опытными специалистами, составили две трети всей потребности.