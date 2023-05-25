25 мая 2023

В центре Тюмени произошла массовая авария. Видео

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Учения МЧС. Курган, мчс, медицина, авария, врач, фельдшер, медик, скорая помощь
Пострадавшая женщина доставлена в больницу для постановки диагноза Фото:

Утром, 26 мая, на улице Алебашевской столкнулось сразу четыре автомобиля. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД Тюменской области. В ДТП пострадала женщина, ее доставили в больницу.

«Массовое ДТП произошло сегодня утром на улице Алебашевской в Тюмени. Здесь столкнулись „Мазда“, „Киа Рио“, „Киа Сид“ и „Пежо“», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель «Мазды» нарушила правила перестроения. Пострадала водитель «Киа Сид». Она доставлена в больницу для постановки диагноза.

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Утром, 26 мая, на улице Алебашевской столкнулось сразу четыре автомобиля. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД Тюменской области. В ДТП пострадала женщина, ее доставили в больницу. «Массовое ДТП произошло сегодня утром на улице Алебашевской в Тюмени. Здесь столкнулись „Мазда“, „Киа Рио“, „Киа Сид“ и „Пежо“», — говорится в сообщении. По предварительным данным, водитель «Мазды» нарушила правила перестроения. Пострадала водитель «Киа Сид». Она доставлена в больницу для постановки диагноза.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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