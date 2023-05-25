Пострадавшая женщина доставлена в больницу для постановки диагноза Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Утром, 26 мая, на улице Алебашевской столкнулось сразу четыре автомобиля. Об этом сообщает telegram-канал ГИБДД Тюменской области. В ДТП пострадала женщина, ее доставили в больницу.

«Массовое ДТП произошло сегодня утром на улице Алебашевской в Тюмени. Здесь столкнулись „Мазда“, „Киа Рио“, „Киа Сид“ и „Пежо“», — говорится в сообщении.

По предварительным данным, водитель «Мазды» нарушила правила перестроения. Пострадала водитель «Киа Сид». Она доставлена в больницу для постановки диагноза.