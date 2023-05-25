SuperJob: 77% челябинцев давали списывать одноклассникам в школе

26 мая 2023 в 10:56 Размер текста - 17 +

79% тех, кто давал списывать, имеют высшее образование Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Списывать одноклассникам в школе давали 77% из опрошенных жителей Челябинска. Результатами опроса рабочего населения поделилась пресс-служба сервиса поиска работы SuperJob. «Три из четырех челябинцев (77%), будучи школьниками, разрешали одноклассникам списывать. Чаще всего это делали нынешние PR-менеджеры, воспитатели и менеджеры по закупкам», — уточнили в SuperJob. Из тех, кто делился своими тетрадями, 79% имеют высшее образование. Никогда не давали списывать всего 3% опрошенных, отмечая, что это неэтично. Большинство из них программисты, экономисты и маркетологи. У каждого девятого челябинца списывать никто не просил из-за плохих оценок. Основное число этой категории опрошенных работает водителями, дизайнерами и продавцами.

Списывать одноклассникам в школе давали 77% из опрошенных жителей Челябинска. Результатами опроса рабочего населения поделилась пресс-служба сервиса поиска работы SuperJob. «Три из четырех челябинцев (77%), будучи школьниками, разрешали одноклассникам списывать. Чаще всего это делали нынешние PR-менеджеры, воспитатели и менеджеры по закупкам», — уточнили в SuperJob. Из тех, кто делился своими тетрадями, 79% имеют высшее образование. Никогда не давали списывать всего 3% опрошенных, отмечая, что это неэтично. Большинство из них программисты, экономисты и маркетологи. У каждого девятого челябинца списывать никто не просил из-за плохих оценок. Основное число этой категории опрошенных работает водителями, дизайнерами и продавцами.