SuperJob: 77% челябинцев давали списывать одноклассникам в школе

Списывать одноклассникам в школе давали 77% из опрошенных жителей Челябинска. Результатами опроса рабочего населения поделилась пресс-служба сервиса поиска работы SuperJob.
«Три из четырех челябинцев (77%), будучи школьниками, разрешали одноклассникам списывать. Чаще всего это делали нынешние PR-менеджеры, воспитатели и менеджеры по закупкам», — уточнили в SuperJob.
Из тех, кто делился своими тетрадями, 79% имеют высшее образование. Никогда не давали списывать всего 3% опрошенных, отмечая, что это неэтично. Большинство из них программисты, экономисты и маркетологи. У каждого девятого челябинца списывать никто не просил из-за плохих оценок. Основное число этой категории опрошенных работает водителями, дизайнерами и продавцами.
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