Аномальная жара закончится в Пермском крае после выходных

26 мая 2023 в 11:53 Размер текста - 17 +

Искать спасения от жары пермякам осталось пару-тройку дней Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU В Пермском крае аномальная жара, при которой температура воздуха поднимается выше 30 градусов, закончится к 30 мая. Уже в понедельник, 29 мая, синоптики ожидают приход холодного фронта в регион. «В понедельник днем ожидается прохождение холодного фронта с запада. 30 мая за холодным фронтом ожидается заметное похолодание до +20…+25 градусов в дневные часы», — сообщается на сайте ГИС Центра ПГНИУ. Ближайшие же дни в Прикамье сохранится жаркая погода с температурой воздуха на 9-12 градусов выше климатической нормы и дневным прогревом до +31. Выходные будут более облачными, но значительные осадки ожидаются только на северо-западе и на севере края.

В Пермском крае аномальная жара, при которой температура воздуха поднимается выше 30 градусов, закончится к 30 мая. Уже в понедельник, 29 мая, синоптики ожидают приход холодного фронта в регион. «В понедельник днем ожидается прохождение холодного фронта с запада. 30 мая за холодным фронтом ожидается заметное похолодание до +20…+25 градусов в дневные часы», — сообщается на сайте ГИС Центра ПГНИУ. Ближайшие же дни в Прикамье сохранится жаркая погода с температурой воздуха на 9-12 градусов выше климатической нормы и дневным прогревом до +31. Выходные будут более облачными, но значительные осадки ожидаются только на северо-западе и на севере края.