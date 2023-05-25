25 мая 2023

Аномальная жара закончится в Пермском крае после выходных

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города и жанр. Пермь, жара, фонтан на эспланаде, дети купаются в фонтане
Искать спасения от жары пермякам осталось пару-тройку дней Фото:

В Пермском крае аномальная жара, при которой температура воздуха поднимается выше 30 градусов, закончится к 30 мая. Уже в понедельник, 29 мая, синоптики ожидают приход холодного фронта в регион.

«В понедельник днем ожидается прохождение холодного фронта с запада. 30 мая за холодным фронтом ожидается заметное похолодание до +20…+25 градусов в дневные часы», — сообщается на сайте ГИС Центра ПГНИУ.

Ближайшие же дни в Прикамье сохранится жаркая погода с температурой воздуха на 9-12 градусов выше климатической нормы и дневным прогревом до +31. Выходные будут более облачными, но значительные осадки ожидаются только на северо-западе и на севере края.

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В Пермском крае аномальная жара, при которой температура воздуха поднимается выше 30 градусов, закончится к 30 мая. Уже в понедельник, 29 мая, синоптики ожидают приход холодного фронта в регион. «В понедельник днем ожидается прохождение холодного фронта с запада. 30 мая за холодным фронтом ожидается заметное похолодание до +20…+25 градусов в дневные часы», — сообщается на сайте ГИС Центра ПГНИУ. Ближайшие же дни в Прикамье сохранится жаркая погода с температурой воздуха на 9-12 градусов выше климатической нормы и дневным прогревом до +31. Выходные будут более облачными, но значительные осадки ожидаются только на северо-западе и на севере края.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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