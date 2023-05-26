В США увидели признак грядущего контрнаступления ВСУ

Washington Post: для Украины погода является решающим фактором для контрнаступления

26 мая 2023 в 13:01 Размер текста - 17 +

Погодные условия являются ключевым фактором в контрнаступлении Украины Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине От погодных условий зависит начало контрнаступления. Об этом сообщил экс-командующий силами НАТО в Европе, генерал ВС США Бен Ходжес. «Наземные условия, безусловно, являются одним из факторов, который Украина будет учитывать при планировании новых наступательных операций», — заявил он американской газете The Washington Post . Он отметил важный вопрос для ВСУ, достаточно ли сухо для использования тяжелой бронированной техники. Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что погода представляет сильное препятствие для украинских бойцов. Он добавил, что весной был высокий уровень воды. Запорожье отличается количеством грязи. «Сезон грязи в Украине, или „бездорожье“ на украинском языке, является ежегодным фактом жизни в Запорожье», — сообщает издание. Из-за тяжелой почвы образуется каша, которая создает проблемы для передвижения танкам или гаубицам 2С1. Единственная надежда украинской армии в наступлении будет является использование западной военной техники, которая действует с пехотой и другими родами войск. Она может сыграть главную роль при прорыве грозной российской обороны. Украина попадет под сильный обстрел со стороны российских войск во время наступления, передает агентство Nation News.

От погодных условий зависит начало контрнаступления. Об этом сообщил экс-командующий силами НАТО в Европе, генерал ВС США Бен Ходжес. «Наземные условия, безусловно, являются одним из факторов, который Украина будет учитывать при планировании новых наступательных операций», — заявил он американской газете The Washington Post. Он отметил важный вопрос для ВСУ, достаточно ли сухо для использования тяжелой бронированной техники. Министр обороны Украины Алексей Резников подчеркнул, что погода представляет сильное препятствие для украинских бойцов. Он добавил, что весной был высокий уровень воды. Запорожье отличается количеством грязи. «Сезон грязи в Украине, или „бездорожье“ на украинском языке, является ежегодным фактом жизни в Запорожье», — сообщает издание. Из-за тяжелой почвы образуется каша, которая создает проблемы для передвижения танкам или гаубицам 2С1. Единственная надежда украинской армии в наступлении будет является использование западной военной техники, которая действует с пехотой и другими родами войск. Она может сыграть главную роль при прорыве грозной российской обороны. Украина попадет под сильный обстрел со стороны российских войск во время наступления, передает агентство Nation News.