Военный эксперт объяснил, почему ВСУ откладывают наступление

Военный эксперт Дандыкин: действия российской армии откладывают контрнаступление ВСУ

26 мая 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

ВСУ не могут начать контрнаступление из-за эффективных действий армии РФ Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие Артемовска (Бахмута) и нанесение ударов по дальним тылам Вооруженных сил Украины откладывают их наступление, которое было анонсировано Киевом. Об этом URA.RU сообщил военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Причина — это наши действия. Это освобождение Артемовска. Удары по дальним тылам противника, которые продолжаются уже вторую неделю. Вот это истинные причины, которые сдерживают ВСУ проводить контрнаступление», — сказал Василий Дандыкин. При этом, как отметил собеседник агентства, возможное тяжелое ранение главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного нельзя считать причиной, по которой ВСУ не могут начать контрнаступление. «Его там возвеличили и его распиарили донельзя. Говорят, что ему в голову попало. Если до мозгов, то это уже все. Но даже если мозги не задело, все равно серьезно», — объяснил военный эксперт. Ранее стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный был тяжело ранен в начале мая из-за ракетного удара по командному пункту ВСУ под Херсоном. Он перенес несколько операций, из-за чего может оставить свой пост.

Взятие Артемовска (Бахмута) и нанесение ударов по дальним тылам Вооруженных сил Украины откладывают их наступление, которое было анонсировано Киевом. Об этом URA.RU сообщил военный эксперт, ветеран боевых действий, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. «Причина — это наши действия. Это освобождение Артемовска. Удары по дальним тылам противника, которые продолжаются уже вторую неделю. Вот это истинные причины, которые сдерживают ВСУ проводить контрнаступление», — сказал Василий Дандыкин. При этом, как отметил собеседник агентства, возможное тяжелое ранение главнокомандующего Вооруженными силами Украины Валерия Залужного нельзя считать причиной, по которой ВСУ не могут начать контрнаступление. «Его там возвеличили и его распиарили донельзя. Говорят, что ему в голову попало. Если до мозгов, то это уже все. Но даже если мозги не задело, все равно серьезно», — объяснил военный эксперт. Ранее стало известно, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный был тяжело ранен в начале мая из-за ракетного удара по командному пункту ВСУ под Херсоном. Он перенес несколько операций, из-за чего может оставить свой пост.