Kyiv Post назвала главную надежду ВСУ при контрнаступлении

Kyiv Post: западные танки станут единственной надеждой в ходе контрнаступления Украины
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Нато.вооружение. техника. stock, гранатомет, рпг, штурм, ВСУ, чвк, наемник, штурмовик, stock
Украинская армия понесет большие потери в ходе собственного контрнаступления, пишет Kyiv Post Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Единственная надежда украинской армии в ходе контрнаступления будет заключаться в использовании западной военной техники, которая координированными действиями с пехотой и другими родами войск должна сыграть решающую роль при взломе грозной российской обороны. Об этом пишет украинская газета Kyiv Post.

«Контрнаступление ВСУ в значительной степени будет опираться на огромное количество военной техники, поставленной ее западными партнерами, включая более 230 танков и более 1550 других транспортных средств по состоянию на прошлый месяц», — говорится в материале газеты. Там добавили, что западная военная техника совместно с украинской артиллерией, авиацией и прочими родами войск предпримет попытку взлома эшелонированной обороны России, к которой солдаты ВСУ готовились несколько месяцев. Несмотря на это, больших потерь при проведении наступательной операции украинской армии все же не избежать, заключил автор.

Ранее представитель Белого дома заверил, что администрация президента США Джо Байдена сделает все, чтобы предоставить украинской армии необходимое вооружение для контрнаступления. Обозреватели издания Foreign Affairs считают, что надежды Запада на наступательную операцию ВСУ не увенчаются успехом, передает «Утро.ру».

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Единственная надежда украинской армии в ходе контрнаступления будет заключаться в использовании западной военной техники, которая координированными действиями с пехотой и другими родами войск должна сыграть решающую роль при взломе грозной российской обороны. Об этом пишет украинская газета Kyiv Post. «Контрнаступление ВСУ в значительной степени будет опираться на огромное количество военной техники, поставленной ее западными партнерами, включая более 230 танков и более 1550 других транспортных средств по состоянию на прошлый месяц», — говорится в материале газеты. Там добавили, что западная военная техника совместно с украинской артиллерией, авиацией и прочими родами войск предпримет попытку взлома эшелонированной обороны России, к которой солдаты ВСУ готовились несколько месяцев. Несмотря на это, больших потерь при проведении наступательной операции украинской армии все же не избежать, заключил автор. Ранее представитель Белого дома заверил, что администрация президента США Джо Байдена сделает все, чтобы предоставить украинской армии необходимое вооружение для контрнаступления. Обозреватели издания Foreign Affairs считают, что надежды Запада на наступательную операцию ВСУ не увенчаются успехом, передает «Утро.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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