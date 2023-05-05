Бойцов РФ оденут в новую военную форму

Концерн «Калашников» начал поставки нового обмундирования для ВС РФ
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Производство Дмитрия Шишкина по военной форме. Екатеринбург, камуфляж, военная форма
Новая форма изготовлена из материалов с улучшенными свойствами Фото:

Концерн «Калашников» начал поставлять боевую экипировку Вооруженным силам РФ. Об этом сообщает пресс-служба организации.

«ООО „Триада-ТКО“ (юридическое название концерна „Калашников“ — прим. URA.RU) начало поставки нового всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) в адрес заказчика (Минобороны РФ — прим. URA.RU). В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек», — сказано в сообщении на сайте концерна.

В состав комплекта вошли флисовое термобелье (фуфайка, кальсоны), кофта, демисезонный, влаговетрозащитный утепленный и летний костюмы. Также поставку пополнили летняя фуражка, демисезонная шапка и зимний шарф. По словам представителей компании, «новое поколение ВКПО обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлено из материалов с улучшенными свойствами». Комплект также отличается новой расцветкой.

В 2022 году Минпромторг принял решение о заключении договора с концерном «Калашников», чтобы обеспечить обмундированием новых солдат, вливающихся в ряды армии, передает MK. Предполагалось, что компания будет заниматься полным снабжением армии, сообщает Pravda.Ru.

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Концерн «Калашников» начал поставлять боевую экипировку Вооруженным силам РФ. Об этом сообщает пресс-служба организации. «ООО „Триада-ТКО“ (юридическое название концерна „Калашников“ — прим. URA.RU) начало поставки нового всесезонного комплекта полевого обмундирования (ВКПО 3.0) в адрес заказчика (Минобороны РФ — прим. URA.RU). В первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних и ветровлагозащитных комплектов костюмов и фуражек», — сказано в сообщении на сайте концерна. В состав комплекта вошли флисовое термобелье (фуфайка, кальсоны), кофта, демисезонный, влаговетрозащитный утепленный и летний костюмы. Также поставку пополнили летняя фуражка, демисезонная шапка и зимний шарф. По словам представителей компании, «новое поколение ВКПО обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлено из материалов с улучшенными свойствами». Комплект также отличается новой расцветкой. В 2022 году Минпромторг принял решение о заключении договора с концерном «Калашников», чтобы обеспечить обмундированием новых солдат, вливающихся в ряды армии, передает MK. Предполагалось, что компания будет заниматься полным снабжением армии, сообщает Pravda.Ru.
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Ссылки по теме
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