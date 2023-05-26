Свердловский министр привлек силовиков, чтобы проверить детский фонд

Министр Андрей Злоказов подал в суд на фонд «Я Особенный» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Министр социальной политики Свердловской области Андрей Злоказов затребовал провести прокурорскую проверку фонда «Я особенный». Дело в том, что конфликт фонда и министерства продолжается давно. Причина — деньги. Министерство не стало оплачивать ту сумму, которую попросил фонд. Ситуацию Злоказов прокомментировал на встрече с прессой в свердловском Доме журналистов, где поприсутствовал и корреспондент URA.RU. В фонде «Я особенный» заявили, что также обратились в прокуратуру и в суд.

«Министерство получило пакет документов, которые доказывают, что фонд не применяет в своей работе утвержденные стандарты. По приказу нужно предоставлять определенную услугу раз в неделю, а мы видим, что с ребенком структура занималась 50 часов в сутки. Такого не может быть! 25 апреля я обратился к прокурору области и в МВД, чтобы провести проверку деятельности фонда», — сказал Андрей Злоказов на встрече с журналистами.

Юрист фонда «Я особенный» Павел Акулов заявил корреспонденту URA.RU о том, что организация направила исковое заявление в суд. «Министр, полагаясь на регламент, должен был заплатить. Или в случае неоплаты обосновать невыплату. Организовывать проверку фонда нужно было только в случае выявления нарушений. Мы также обратились в суд, прокуратуру», — отметил Акулов.

«Я особенный» это благотворительный фонд помощи детям-инвалидам с аутизмом и с генетическими нарушениями. На попечении фонда — около 600 детей. Свою работу фонд начал в 2014 году.