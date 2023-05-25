Жители Перми переживают из-за регулярных массовых собраний, которые устраивают мигранты в Индустриальном районе Перми. Анонимный пост и фотографию с места встречи мигрантов местные жители опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь. Новости».
«В Перми на ул. Нефтянников, 62 проходят сходки мигрантов. Все они работают в „Лукойле“. Вероятно, это такой подарок от компании к 300-летию Перми для местных жителей», — возмущаются пермяки.
Автор поста отмечает, что мигранты временно проживают в месте, где и проходят их встречи и предлагает сотрудникам полиции обратить на это внимание. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время подготовят комментарий на эту тему.
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