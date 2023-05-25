Пермяки обеспокоены массовыми сходками мигрантов. Фото

26 мая 2023 в 14:42 Размер текста - 17 +

На встречи приходит более ста человек Фото: Владимир Андреев © URA.RU Жители Перми переживают из-за регулярных массовых собраний, которые устраивают мигранты в Индустриальном районе Перми. Анонимный пост и фотографию с места встречи мигрантов местные жители опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь. Новости». «В Перми на ул. Нефтянников, 62 проходят сходки мигрантов. Все они работают в „Лукойле“. Вероятно, это такой подарок от компании к 300-летию Перми для местных жителей», — возмущаются пермяки. Автор поста отмечает, что мигранты временно проживают в месте, где и проходят их встречи и предлагает сотрудникам полиции обратить на это внимание. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время подготовят комментарий на эту тему. Более ста мигрантов собираются во дворе жилого дома в спальном районе Перми Telegram-канал «ЧП Пермь. Новости»

Жители Перми переживают из-за регулярных массовых собраний, которые устраивают мигранты в Индустриальном районе Перми. Анонимный пост и фотографию с места встречи мигрантов местные жители опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь. Новости». «В Перми на ул. Нефтянников, 62 проходят сходки мигрантов. Все они работают в „Лукойле“. Вероятно, это такой подарок от компании к 300-летию Перми для местных жителей», — возмущаются пермяки. Автор поста отмечает, что мигранты временно проживают в месте, где и проходят их встречи и предлагает сотрудникам полиции обратить на это внимание. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время подготовят комментарий на эту тему.