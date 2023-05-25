25 мая 2023

Пермяки обеспокоены массовыми сходками мигрантов. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Трудовые мигранты в "Испанских кварталах" и Новой Москве. Москва, мигранты, гастарбайтеры
На встречи приходит более ста человек Фото:

Жители Перми переживают из-за регулярных массовых собраний, которые устраивают мигранты в Индустриальном районе Перми. Анонимный пост и фотографию с места встречи мигрантов местные жители опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь. Новости».

«В Перми на ул. Нефтянников, 62 проходят сходки мигрантов. Все они работают в „Лукойле“. Вероятно, это такой подарок от компании к 300-летию Перми для местных жителей», — возмущаются пермяки.

Автор поста отмечает, что мигранты временно проживают в месте, где и проходят их встречи и предлагает сотрудникам полиции обратить на это внимание. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время подготовят комментарий на эту тему.

Более ста мигрантов собираются во дворе жилого дома в спальном районе Перми
Более ста мигрантов собираются во дворе жилого дома в спальном районе Перми

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Жители Перми переживают из-за регулярных массовых собраний, которые устраивают мигранты в Индустриальном районе Перми. Анонимный пост и фотографию с места встречи мигрантов местные жители опубликовали в telegram-канале «ЧП Пермь. Новости». «В Перми на ул. Нефтянников, 62 проходят сходки мигрантов. Все они работают в „Лукойле“. Вероятно, это такой подарок от компании к 300-летию Перми для местных жителей», — возмущаются пермяки. Автор поста отмечает, что мигранты временно проживают в месте, где и проходят их встречи и предлагает сотрудникам полиции обратить на это внимание. В пресс-службе УМВД по городу Перми URA.RU сообщили, что в ближайшее время подготовят комментарий на эту тему.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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