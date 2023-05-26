Пермяков приглашают собирать ягоды за 300 тысяч рублей

В Перми открыта вакансия сборщика ягод в Карелии с зарплатой 300 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, малина, ягода
Можно собирать или ягоды, или грибы Фото:

Пермяков зовут в Карелию на урожай ягод. Зарплату обещают до 350 тысяч рублей, но доход будет напрямую зависеть от количества собранных ягод и грибов. Об этом сказано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Работа».

«За сезон сбора, с учетом вычета всех расходов на проживание, питание, аренду автомобиля и бензин, можно заработать от 180 до 350 тыс. руб. и более — чистыми деньгами», — написано в объявлении. Сбор ягод по законам РФ не облагается налогом. Выплаты заработной платы обещают каждый день.

Сезон урожая в Карелии начнется с 20 июля и заканчивается 10 октября. Работникам покажут места для сбора ягод, научат ориентироваться в лесу, предоставят общежитие и автомобиль. Но услуги проживания и проезда работодатель не оплачивает.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут работать на автомобильный завод в Тулу. Обещают платить от 120 тысяч рублей.

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Пермяков зовут в Карелию на урожай ягод. Зарплату обещают до 350 тысяч рублей, но доход будет напрямую зависеть от количества собранных ягод и грибов. Об этом сказано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Работа». «За сезон сбора, с учетом вычета всех расходов на проживание, питание, аренду автомобиля и бензин, можно заработать от 180 до 350 тыс. руб. и более — чистыми деньгами», — написано в объявлении. Сбор ягод по законам РФ не облагается налогом. Выплаты заработной платы обещают каждый день. Сезон урожая в Карелии начнется с 20 июля и заканчивается 10 октября. Работникам покажут места для сбора ягод, научат ориентироваться в лесу, предоставят общежитие и автомобиль. Но услуги проживания и проезда работодатель не оплачивает. Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут работать на автомобильный завод в Тулу. Обещают платить от 120 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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