Пермяков приглашают собирать ягоды за 300 тысяч рублей

В Перми открыта вакансия сборщика ягод в Карелии с зарплатой 300 тысяч рублей

Можно собирать или ягоды, или грибы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермяков зовут в Карелию на урожай ягод. Зарплату обещают до 350 тысяч рублей, но доход будет напрямую зависеть от количества собранных ягод и грибов. Об этом сказано в объявлении на сайте «Авито» в разделе «Работа».

«За сезон сбора, с учетом вычета всех расходов на проживание, питание, аренду автомобиля и бензин, можно заработать от 180 до 350 тыс. руб. и более — чистыми деньгами», — написано в объявлении. Сбор ягод по законам РФ не облагается налогом. Выплаты заработной платы обещают каждый день.

Сезон урожая в Карелии начнется с 20 июля и заканчивается 10 октября. Работникам покажут места для сбора ягод, научат ориентироваться в лесу, предоставят общежитие и автомобиль. Но услуги проживания и проезда работодатель не оплачивает.

Ранее URA.RU рассказало, что пермяков зовут работать на автомобильный завод в Тулу. Обещают платить от 120 тысяч рублей.