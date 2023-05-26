Депутат Госдумы Нилов раскрыл планы по сокращению рабочей недели

Депутат Госдумы Нилов: рынок самостоятельно придет к сокращению рабочей недели

27 мая 2023 в 09:05 Размер текста - 17 +

Рынок придет к сокращению рабочей недели за счет новых технологий Фото: Денис Моргунов © URA.RU Российский рынок самостоятельно придет к сокращению рабочей недели и сейчас нельзя законодательно регулировать этот вопрос. Об этом URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Я считаю, что со временем мы перейдем на четырехдневку. Некоторые работники уже перешли, исходя из того, что они работают дистанционно. Но никакой регуляторики сегодня быть не должно — это опасно. Нам самое главное, чтобы граждане не потеряли в доходах, имея в виду и тех, кто получает сдельно. Чтобы не снижалась производительность труда, не закрывались предприятия, так как им будет нерентабельно работать. Чтобы не плодилась безработица, не разгонялась инфляция, то есть не дорожала продукция и услуги. Рынок должен самостоятельно к этому прийти путем использования новых технологий, средств, инструментов», — сказал Ярослав Нилов. При этом, отметил политик, даже при четырехдневной рабочей неделе останутся специальности, которые продолжат работать по старым правилам. «У нас всегда будут те, кто работает в своем режиме, и ни о какой четырехдневной неделе для них речи быть не может. Есть сфера безопасности, правоохранительные органы, спасательные службы, система здравоохранения. Предприятия, которые работают в непрерывном цикле. Есть предприятия оборонной промышленности, которые сегодня, наоборот, работают в три смены. Мы начали говорить об этом еще в 2019 году. Но законодательно регулировать сейчас ничего нельзя. Это может привести к опасным последствиям. Рынок должен самостоятельно адаптироваться к таким тенденциям», — сказал парламентарий. Ранее компания hh.ru провела опрос, согласно которому 81% работодателей поддержали идею сокращения рабочей недели до четырех дней. При этом переход на такой график в ближайшие три года рассматривает только 4% компаний. При этом Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю из-за усиления санкций со стороны стран Запада и увеличения нагрузки на экономику. В Госдуме назвали эту инициативу вредной. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российский рынок самостоятельно придет к сокращению рабочей недели и сейчас нельзя законодательно регулировать этот вопрос. Об этом URA.RU рассказал председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «Я считаю, что со временем мы перейдем на четырехдневку. Некоторые работники уже перешли, исходя из того, что они работают дистанционно. Но никакой регуляторики сегодня быть не должно — это опасно. Нам самое главное, чтобы граждане не потеряли в доходах, имея в виду и тех, кто получает сдельно. Чтобы не снижалась производительность труда, не закрывались предприятия, так как им будет нерентабельно работать. Чтобы не плодилась безработица, не разгонялась инфляция, то есть не дорожала продукция и услуги. Рынок должен самостоятельно к этому прийти путем использования новых технологий, средств, инструментов», — сказал Ярослав Нилов. При этом, отметил политик, даже при четырехдневной рабочей неделе останутся специальности, которые продолжат работать по старым правилам. «У нас всегда будут те, кто работает в своем режиме, и ни о какой четырехдневной неделе для них речи быть не может. Есть сфера безопасности, правоохранительные органы, спасательные службы, система здравоохранения. Предприятия, которые работают в непрерывном цикле. Есть предприятия оборонной промышленности, которые сегодня, наоборот, работают в три смены. Мы начали говорить об этом еще в 2019 году. Но законодательно регулировать сейчас ничего нельзя. Это может привести к опасным последствиям. Рынок должен самостоятельно адаптироваться к таким тенденциям», — сказал парламентарий. Ранее компания hh.ru провела опрос, согласно которому 81% работодателей поддержали идею сокращения рабочей недели до четырех дней. При этом переход на такой график в ближайшие три года рассматривает только 4% компаний. При этом Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» обратилась к главе Минтруда Антону Котякову с предложением ввести в России шестидневную рабочую неделю из-за усиления санкций со стороны стран Запада и увеличения нагрузки на экономику. В Госдуме назвали эту инициативу вредной.