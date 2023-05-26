Синоптики пообещали екатеринбуржцам грозу. Скрин

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Гроза в Екатеринбурге, администрация екатеринбурга, погода, молния, гроза, мэрия екатеринбурга
В Екатеринбурге и окрестностях уже прошел небольшой дождь Фото:

В Екатеринбурге вечером 26 мая пройдет дождь с грозой. Также осадки ожидаются 27—29 мая, следует из прогноза погоды «Уральского гидрометцентра» и метеослужбы Weather Channel.

«В ближайшие трое суток 27—29 мая сохранится аномально жаркая погода при температуре, превышающей норму на 7-8 градусов: ночью 13-18°, днем 28-33°. Кое-где прогремят внутримассовые грозы, пройдет кратковременный дождь, вероятен порывистый ветер», — говорится в сообщении гидрометцентра. В последние дни мая также ожидается кратковременный дождь, особенно в северных и горных районах области.

Вечером 26 мая, по данным метеослужбы Weather Channel, которая предоставляет прогноз погоды пользователям Apple, в Екатеринбурге пройдет гроза. Ранее URA.RU сообщало, что май в Свердловской области аномально жаркий с превышением среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. В связи с этим в воздухе повышено содержание вредных примесей.

В 21:00 в Екатеринбурге может пройти гроза
В 21:00 в Екатеринбурге может пройти гроза

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В Екатеринбурге вечером 26 мая пройдет дождь с грозой. Также осадки ожидаются 27—29 мая, следует из прогноза погоды «Уральского гидрометцентра» и метеослужбы Weather Channel. «В ближайшие трое суток 27—29 мая сохранится аномально жаркая погода при температуре, превышающей норму на 7-8 градусов: ночью 13-18°, днем 28-33°. Кое-где прогремят внутримассовые грозы, пройдет кратковременный дождь, вероятен порывистый ветер», — говорится в сообщении гидрометцентра. В последние дни мая также ожидается кратковременный дождь, особенно в северных и горных районах области. Вечером 26 мая, по данным метеослужбы Weather Channel, которая предоставляет прогноз погоды пользователям Apple, в Екатеринбурге пройдет гроза. Ранее URA.RU сообщало, что май в Свердловской области аномально жаркий с превышением среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. В связи с этим в воздухе повышено содержание вредных примесей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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