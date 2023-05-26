Синоптики пообещали екатеринбуржцам грозу. Скрин

26 мая 2023 в 18:18 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге и окрестностях уже прошел небольшой дождь Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге вечером 26 мая пройдет дождь с грозой. Также осадки ожидаются 27—29 мая, следует из прогноза погоды «Уральского гидрометцентра» и метеослужбы Weather Channel. «В ближайшие трое суток 27—29 мая сохранится аномально жаркая погода при температуре, превышающей норму на 7-8 градусов: ночью 13-18°, днем 28-33°. Кое-где прогремят внутримассовые грозы, пройдет кратковременный дождь, вероятен порывистый ветер», — говорится в сообщении гидрометцентра. В последние дни мая также ожидается кратковременный дождь, особенно в северных и горных районах области. Вечером 26 мая, по данным метеослужбы Weather Channel, которая предоставляет прогноз погоды пользователям Apple, в Екатеринбурге пройдет гроза. Ранее URA.RU сообщало, что май в Свердловской области аномально жаркий с превышением среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. В связи с этим в воздухе повышено содержание вредных примесей. В 21:00 в Екатеринбурге может пройти гроза Скрин: приложение The Weather Channel на IOS

В Екатеринбурге вечером 26 мая пройдет дождь с грозой. Также осадки ожидаются 27—29 мая, следует из прогноза погоды «Уральского гидрометцентра» и метеослужбы Weather Channel. «В ближайшие трое суток 27—29 мая сохранится аномально жаркая погода при температуре, превышающей норму на 7-8 градусов: ночью 13-18°, днем 28-33°. Кое-где прогремят внутримассовые грозы, пройдет кратковременный дождь, вероятен порывистый ветер», — говорится в сообщении гидрометцентра. В последние дни мая также ожидается кратковременный дождь, особенно в северных и горных районах области. Вечером 26 мая, по данным метеослужбы Weather Channel, которая предоставляет прогноз погоды пользователям Apple, в Екатеринбурге пройдет гроза. Ранее URA.RU сообщало, что май в Свердловской области аномально жаркий с превышением среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. В связи с этим в воздухе повышено содержание вредных примесей.