В Екатеринбурге вечером 26 мая пройдет дождь с грозой. Также осадки ожидаются 27—29 мая, следует из прогноза погоды «Уральского гидрометцентра» и метеослужбы Weather Channel.
«В ближайшие трое суток 27—29 мая сохранится аномально жаркая погода при температуре, превышающей норму на 7-8 градусов: ночью 13-18°, днем 28-33°. Кое-где прогремят внутримассовые грозы, пройдет кратковременный дождь, вероятен порывистый ветер», — говорится в сообщении гидрометцентра. В последние дни мая также ожидается кратковременный дождь, особенно в северных и горных районах области.
Вечером 26 мая, по данным метеослужбы Weather Channel, которая предоставляет прогноз погоды пользователям Apple, в Екатеринбурге пройдет гроза. Ранее URA.RU сообщало, что май в Свердловской области аномально жаркий с превышением среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. В связи с этим в воздухе повышено содержание вредных примесей.
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