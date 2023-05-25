Адвокат Виталия Бережного указал на ошибки следствия

Адвокат Виталия Бережного собирается подавать апелляцию Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Александр Почуев, адвокат тюменца Виталия Бережного, убившего восьмилетнюю Настю Муравьеву, сообщил о том, что в ходе расследования были допущены ошибки. Об этом он рассказал в своем telegram-канале. Юрист собирается обжаловать решение суда о пожизненном заключении своего подопечного.

«В. Бережной изначально дал признательные показания ввиду применение к немы пыток. Об этом есть достаточно доказательств, и даже на сайте самого следственного комитета. Ключевое доказательство обвинения — молекулярно-генетическая экспертиза, установившая наличие следов спермы в трупе жертвы, не является достоверным. Это установлено в результате привлечения независимого специалиста биолога-генетика защитой», — сообщает Почуев.

Кроме того, адвокат приводит доводы о том, что есть свидетели, которые видели потерпевшую (Настю Муравьеву) в другом месте и в другое время. Также, по словам Почуева, на суд присяжных было оказано давление, которое могло повлиять на вынесение приговора. Юрист собирается подавать апелляцию и обжаловать решение суда.

Ранее агентство сообщало о том, что Мосгорсуд приговорил Виталия Бережного к пожизненному заключению и обязал выплатить три миллиона рублей стороне потерпевшей. Гражданская жена обвиняемого не согласна с решением суда.