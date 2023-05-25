25 мая 2023

Тюменец Виталий Бережной получил пожизненный срок за убийство восьмилетней Насти Муравьевой

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Виталий Бережной в Ленинском районном суде. Тюмень, бережной виталий
Виталий Бережной приговорен к пожизненному лишению свободы Фото:
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Пропавшую в Тюмени девочку нашли мертвой

Виталий Бережной признан виновным в убийстве восьмилетней девочки Насти Муравьевой из Тюмени и приговорен Мосгорсудом к пожизненному лишению свободы. Об этом из Мосгорсуда сообщает журналист URA.RU. Ранее суд присяжных вынес в отношении Бережного обвинительный вердикт.

«Виталию Бережному дали пожизненный срок. Таков приговор суда», — сообщил журналист агентства.

Восьмилетняя Настя Муравьева пропала в конце июня 2021 года. Поисками ребенка занимались десятки силовиков и многочисленные волонтеры. Тело девочки было найдено спустя полтора месяца на берегу озера Оброчное, а через несколько дней силовики вышли на Виталия Бережного. Мужчина был арестован и признался в совершении преступления, но спустя какое-то время отказался от своих слов: подозреваемый заявил, что оговорил себя под пытками силовиков.

Изначально дело об убийстве Насти Муравьевой рассматривалось Тюменским областным судом с участием присяжных, но их вердикт не был принят из-за нарушения тайны совещательной комнаты. После этого дело передали для рассмотрения в Московский городской суд. 22 мая присяжные вынесли в отношении Бережного обвинительный вердикт. На основании их решения, 26 мая Мосгорсуд приговорил тюменца к пожизненному лишению свободы.

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Виталий Бережной признан виновным в убийстве восьмилетней девочки Насти Муравьевой из Тюмени и приговорен Мосгорсудом к пожизненному лишению свободы. Об этом из Мосгорсуда сообщает журналист URA.RU. Ранее суд присяжных вынес в отношении Бережного обвинительный вердикт. «Виталию Бережному дали пожизненный срок. Таков приговор суда», — сообщил журналист агентства. Восьмилетняя Настя Муравьева пропала в конце июня 2021 года. Поисками ребенка занимались десятки силовиков и многочисленные волонтеры. Тело девочки было найдено спустя полтора месяца на берегу озера Оброчное, а через несколько дней силовики вышли на Виталия Бережного. Мужчина был арестован и признался в совершении преступления, но спустя какое-то время отказался от своих слов: подозреваемый заявил, что оговорил себя под пытками силовиков. Изначально дело об убийстве Насти Муравьевой рассматривалось Тюменским областным судом с участием присяжных, но их вердикт не был принят из-за нарушения тайны совещательной комнаты. После этого дело передали для рассмотрения в Московский городской суд. 22 мая присяжные вынесли в отношении Бережного обвинительный вердикт. На основании их решения, 26 мая Мосгорсуд приговорил тюменца к пожизненному лишению свободы.
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