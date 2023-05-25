Жена Виталия Бережного, осужденного за убийство тюменской девочки, не согласна с приговором суда

Виталий Бережной был приговорен к пожизненному лишению свободы Фото: Денис Моргунов © URA.RU

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Ирина Давыдова, гражданская жена Виталия Бережного, убившего восьмилетнюю Настю Муравьеву из Тюмени, не согласна с пожизненным приговором Мосгорсуда для ее мужа. Об этом она заявила журналисту URA.RU сразу после завершения заседания, где Бережной выслушал вердикт суда.

«Мой муж невиновен, это однозначно. Я в этом уверена. Несмотря на отсутствие доказательств его виновности, ему дали пожизненный срок. Я знаю этого человека очень давно, И знаю, чем он занимался в день пропажи ребенка», — заявила Давыдова.

26 мая Московский городской суд признал Виталия Бережного виновным в убийстве и изнасиловании восьмилетней девочки из Тюмени Насти Муравьевой. Он был приговорен к пожизненному лишению свободы.

Настя Муравьева пропала на окраине Тюмени 30 июня 2021 года. Изуродованное тело ребенка было найдено спустя полтора месяца на берегу озера Оброчное. Через несколько дней был арестован Виталий Бережной, который сознался в совершении преступления. Спустя некоторое время он заявил, что дал признательные показания под давлением следствия. Изначально дело об убийстве ребенка рассматривалось Тюменским областным судом с участием присяжных, но их вердикт не был принят из-за нарушения тайны совещательной комнаты. После этого дело передали в Московский городской суд.