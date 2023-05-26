Shot: неизвестные пытались подорвать газовую станцию в Москве

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила подрыв газовой станции в Москве. Проверяют диверсантов, задержанных за ранее совершенный подрыв опоры линии электропередач в Ленинградской области. Об этом сообщает Shot.
«ФСБ предотвратила диверсию в Москве — неизвестные пытались взорвать газовую станцию в районе Хорошево-Мневники», — пишут авторы telegram-канала. Отмечается, что проверяют диверсантов, задержанных за теракт на ЛЭП.
URA.RU направило запрос в Центр общественных связей ФСБ России. Ответ ожидается.
Ранее в Ленинградской области была подорвана опора линии электропередач. Взрыв произошел 1 мая, на месте работали представители ФСБ.
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