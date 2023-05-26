Shot: неизвестные пытались подорвать газовую станцию в Москве

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ФСБ предотвратила подрыв газовой станции в Москве, пишет Shot Фото:

Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила подрыв газовой станции в Москве. Проверяют диверсантов, задержанных за ранее совершенный подрыв опоры линии электропередач в Ленинградской области. Об этом сообщает Shot.

«ФСБ предотвратила диверсию в Москве — неизвестные пытались взорвать газовую станцию в районе Хорошево-Мневники», — пишут авторы telegram-канала. Отмечается, что проверяют диверсантов, задержанных за теракт на ЛЭП.

URA.RU направило запрос в Центр общественных связей ФСБ России. Ответ ожидается.

Ранее в Ленинградской области была подорвана опора линии электропередач. Взрыв произошел 1 мая, на месте работали представители ФСБ.

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Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила подрыв газовой станции в Москве. Проверяют диверсантов, задержанных за ранее совершенный подрыв опоры линии электропередач в Ленинградской области. Об этом сообщает Shot. «ФСБ предотвратила диверсию в Москве — неизвестные пытались взорвать газовую станцию в районе Хорошево-Мневники», — пишут авторы telegram-канала. Отмечается, что проверяют диверсантов, задержанных за теракт на ЛЭП. URA.RU направило запрос в Центр общественных связей ФСБ России. Ответ ожидается. Ранее в Ленинградской области была подорвана опора линии электропередач. Взрыв произошел 1 мая, на месте работали представители ФСБ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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