Под Санкт-Петербургом подорвали опору ЛЭП

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Пожар на пункте приема металлолома. Челябинск, дым, пожар, лэп, энергетика
Взрыв произошел ночью, сообщил Александр Дрозденко (архивное фото) Фото:

Опора линии электропередач была подорвана в Сусанинском поселении (Ленинградская область). Рядом с местом происшествия было обнаружено неизвестное взрывное устройство. Об этом сообщает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«[Ночью] на территории Сусанинского поселения Гатчинского района была подорвана опора линии электропередач, был обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство», — сообщил Александр Дрозденко в своем telegram-канале. На месте работают специалисты ФСБ.

Он отметил, что населенные пункты не остались без электричества. По словам Дрозденко, снабжение сети было переключено подстанцией автоматически.

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Опора линии электропередач была подорвана в Сусанинском поселении (Ленинградская область). Рядом с местом происшествия было обнаружено неизвестное взрывное устройство. Об этом сообщает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. «[Ночью] на территории Сусанинского поселения Гатчинского района была подорвана опора линии электропередач, был обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство», — сообщил Александр Дрозденко в своем telegram-канале. На месте работают специалисты ФСБ. Он отметил, что населенные пункты не остались без электричества. По словам Дрозденко, снабжение сети было переключено подстанцией автоматически.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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