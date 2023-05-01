Под Санкт-Петербургом подорвали опору ЛЭП

Опора линии электропередач была подорвана в Сусанинском поселении (Ленинградская область). Рядом с местом происшествия было обнаружено неизвестное взрывное устройство. Об этом сообщает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.
«[Ночью] на территории Сусанинского поселения Гатчинского района была подорвана опора линии электропередач, был обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство», — сообщил Александр Дрозденко в своем
Он отметил, что населенные пункты не остались без электричества. По словам Дрозденко, снабжение сети было переключено подстанцией автоматически.
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