Под Санкт-Петербургом подорвали опору ЛЭП

Взрыв произошел ночью, сообщил Александр Дрозденко (архивное фото) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Опора линии электропередач была подорвана в Сусанинском поселении (Ленинградская область). Рядом с местом происшествия было обнаружено неизвестное взрывное устройство. Об этом сообщает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«[Ночью] на территории Сусанинского поселения Гатчинского района была подорвана опора линии электропередач, был обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство», — сообщил Александр Дрозденко в своем telegram-канале . На месте работают специалисты ФСБ.

Он отметил, что населенные пункты не остались без электричества. По словам Дрозденко, снабжение сети было переключено подстанцией автоматически.