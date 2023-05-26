Baza: председателя ЦИК Панфилову срочно госпитализировали

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Заседание ЦИК по видеонаблюдению на выборах. Москва, портрет, памфилова элла
У Эллы Памфиловой пропал голос, пишет Baza Фото:

В Москве госпитализировали председателя Центризбиркома России Эллу Памфилову. Как сообщает издание Baza, у нее пропал голос.

«В Москве срочно госпитализирована Элла Памфилова. У председателя ЦИК пропал голос», — сообщает Baza.

По данным издания, Памфилову доставили в больницу 24 мая. Ранее она обращалась к врачам с сильной болью в горле. Baza подчеркивает, что у председателя ЦИК якобы почти полностью пропал голос, но жизни ничего не угрожает.

Обновлено в 17:47 по мск. Памфилова подтвердила ТАСС, что у нее есть проблемы с голосом. Врачи диагностировали у нее ларингит — воспаление слизистой оболочки гортани. Глава ЦИК сообщила, что 29 мая выйдет на работу. Она также подчеркнула, что не знает «откуда появилась информация о ее госпитализации».

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В Москве госпитализировали председателя Центризбиркома России Эллу Памфилову. Как сообщает издание Baza, у нее пропал голос. «В Москве срочно госпитализирована Элла Памфилова. У председателя ЦИК пропал голос», — сообщает Baza. По данным издания, Памфилову доставили в больницу 24 мая. Ранее она обращалась к врачам с сильной болью в горле. Baza подчеркивает, что у председателя ЦИК якобы почти полностью пропал голос, но жизни ничего не угрожает. Обновлено в 17:47 по мск. Памфилова подтвердила ТАСС, что у нее есть проблемы с голосом. Врачи диагностировали у нее ларингит — воспаление слизистой оболочки гортани. Глава ЦИК сообщила, что 29 мая выйдет на работу. Она также подчеркнула, что не знает «откуда появилась информация о ее госпитализации».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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