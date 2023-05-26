Baza: председателя ЦИК Панфилову срочно госпитализировали

В Москве госпитализировали председателя Центризбиркома России Эллу Памфилову. Как сообщает издание Baza, у нее пропал голос.
«В Москве срочно госпитализирована Элла Памфилова. У председателя ЦИК пропал голос», — сообщает Baza.
По данным издания, Памфилову доставили в больницу 24 мая. Ранее она обращалась к врачам с сильной болью в горле. Baza подчеркивает, что у председателя ЦИК якобы почти полностью пропал голос, но жизни ничего не угрожает.
Обновлено в 17:47 по мск. Памфилова подтвердила ТАСС, что у нее есть проблемы с голосом. Врачи диагностировали у нее ларингит — воспаление слизистой оболочки гортани. Глава ЦИК сообщила, что 29 мая выйдет на работу. Она также подчеркнула, что не знает «откуда появилась информация о ее госпитализации».
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