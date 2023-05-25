25 мая 2023

В Нижневартовске показали дизайн нового ТЦ в центре города. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Торговый центр расположится на улице Таежной Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) новый торговый комплекс в центре города под названием «Таежный» будет состоять из четырех этажей, а фасад здания выполнят из панорамного остекления. Об этом URA.RU рассказали в администрации города.

«Торговый центр расположится на улице Таежной. Объект будет состоять из четырех этажей. По информации застройщика, внутри будут находится магазины, кафе и прочие торговые помещения», — сообщили в управлении архитектуры и градостроительства.

Кроме наземных парковок, в торговом центре построят подземную стоянку. По мнению эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, подобный вариант паркингов в современных ТЦ в целом на практике — одно из конкурентных преимуществ. «Несмотря на то, что подземный паркинг — недешевое удовольствие, застройщики и инвесторы идут на их строительство, понимая все свои будущие выгоды. Подземные парковки для ТЦ, если сравнивать с парковками для МКД выгодны также ввиду краткого срока оставления там автомобиля (час-полтора в среднем). Это позволяет сделать их достаточно компактными. Для МКД требуется несравнимо больше затрат, площадей и ресурсов на их постройку», — комментирует Чабан.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске строят еще один торговый комплекс. Он расположится рядом с Комсомольским озером. Кроме магазинов, в ТЦ будут также площадки для занятия спортом.

Дизайн торгового центра
Дизайн торгового центра
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В Нижневартовске (ХМАО) новый торговый комплекс в центре города под названием «Таежный» будет состоять из четырех этажей, а фасад здания выполнят из панорамного остекления. Об этом URA.RU рассказали в администрации города. «Торговый центр расположится на улице Таежной. Объект будет состоять из четырех этажей. По информации застройщика, внутри будут находится магазины, кафе и прочие торговые помещения», — сообщили в управлении архитектуры и градостроительства. Кроме наземных парковок, в торговом центре построят подземную стоянку. По мнению эксперта в строительной отрасли и гендиректора союза «СРО „ОПУС“» Сергея Чабана, подобный вариант паркингов в современных ТЦ в целом на практике — одно из конкурентных преимуществ. «Несмотря на то, что подземный паркинг — недешевое удовольствие, застройщики и инвесторы идут на их строительство, понимая все свои будущие выгоды. Подземные парковки для ТЦ, если сравнивать с парковками для МКД выгодны также ввиду краткого срока оставления там автомобиля (час-полтора в среднем). Это позволяет сделать их достаточно компактными. Для МКД требуется несравнимо больше затрат, площадей и ресурсов на их постройку», — комментирует Чабан. Ранее URA.RU рассказывало, что в Нижневартовске строят еще один торговый комплекс. Он расположится рядом с Комсомольским озером. Кроме магазинов, в ТЦ будут также площадки для занятия спортом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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