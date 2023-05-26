26 мая 2023

Рогов объяснил цели масштабной провокации Киева на ЗАЭС

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Город Энергодар и Запорожская АЭС., разрушения, атомная промышленность, запорожская аэс
Цель провокации — прекращение работы миссии МАГАТЭ на станции Фото:

В ближайшее время Украина собирается устроить провокацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обвинить в ней Россию. Об этом заявил Владимир Рогов — председатель движения «Мы вместе с Россией».

«Украина анонсирует этот удар именно, чтобы заранее обвинить нас — это все очевидно, в том числе чтобы инспекторы МАГАТЭ больше не присутствовали [на станции — прим. ред.]», — передает слова Рогова ТАСС.

Он обратил внимание, на повышение градуса напряжения вокруг. Цель Украины — прекращение работы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станции.

Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоился последствием контрнаступления ВСУ для Запорожской АЭС. Он выпустит проект соглашения о запрете нахождения военной техники и военных на территории станции, а также запрет на ведение огня как с территории ЗАЭС, так и по территории, которая расположена вокруг объекта.

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В ближайшее время Украина собирается устроить провокацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обвинить в ней Россию. Об этом заявил Владимир Рогов — председатель движения «Мы вместе с Россией». «Украина анонсирует этот удар именно, чтобы заранее обвинить нас — это все очевидно, в том числе чтобы инспекторы МАГАТЭ больше не присутствовали [на станции — прим. ред.]», — передает слова Рогова ТАСС. Он обратил внимание, на повышение градуса напряжения вокруг. Цель Украины — прекращение работы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станции. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоился последствием контрнаступления ВСУ для Запорожской АЭС. Он выпустит проект соглашения о запрете нахождения военной техники и военных на территории станции, а также запрет на ведение огня как с территории ЗАЭС, так и по территории, которая расположена вокруг объекта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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