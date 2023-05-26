Рогов объяснил цели масштабной провокации Киева на ЗАЭС

27 мая 2023 в 01:20 Размер текста - 17 +

Цель провокации — прекращение работы миссии МАГАТЭ на станции Фото: Сергей Венявский © URA.RU В ближайшее время Украина собирается устроить провокацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обвинить в ней Россию. Об этом заявил Владимир Рогов — председатель движения «Мы вместе с Россией». «Украина анонсирует этот удар именно, чтобы заранее обвинить нас — это все очевидно, в том числе чтобы инспекторы МАГАТЭ больше не присутствовали [на станции — прим. ред.]», — передает слова Рогова ТАСС. Он обратил внимание, на повышение градуса напряжения вокруг. Цель Украины — прекращение работы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станции. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоился последствием контрнаступления ВСУ для Запорожской АЭС. Он выпустит проект соглашения о запрете нахождения военной техники и военных на территории станции, а также запрет на ведение огня как с территории ЗАЭС, так и по территории, которая расположена вокруг объекта.

В ближайшее время Украина собирается устроить провокацию на Запорожской АЭС (ЗАЭС) и обвинить в ней Россию. Об этом заявил Владимир Рогов — председатель движения «Мы вместе с Россией». «Украина анонсирует этот удар именно, чтобы заранее обвинить нас — это все очевидно, в том числе чтобы инспекторы МАГАТЭ больше не присутствовали [на станции — прим. ред.]», — передает слова Рогова ТАСС. Он обратил внимание, на повышение градуса напряжения вокруг. Цель Украины — прекращение работы миссии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) на станции. Ранее глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси обеспокоился последствием контрнаступления ВСУ для Запорожской АЭС. Он выпустит проект соглашения о запрете нахождения военной техники и военных на территории станции, а также запрет на ведение огня как с территории ЗАЭС, так и по территории, которая расположена вокруг объекта.