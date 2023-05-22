Глава МАГАТЭ обеспокоился последствием контрнаступления ВСУ для Запорожской АЭС

WP: глава МАГАТЭ Гросси работает над соглашением, которое обезопасит ЗАЭС в ходе наступления ВСУ
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МАГАТЭ на ЗАЭС. Энергодар, заэс, магатэ, запорожская атомная электростанция, автомобили оон
МАГАТЭ запретит наносить удары по территории вокруг ЗАЭС, пишет WP Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси работает над соглашением, которое призвано обезопасить Запорожскою АЭС (ЗАЭС) в ходе будущего украинского контрнаступления. Об этом сообщает газета The Washington Post.

«Рафаель Гросси выпустит проект соглашения, который обезопасит ЗАЭС в ходе ожидаемого контрнаступления ВСУ», — говорится в материале газеты. Автор добавил, что в соглашении идет речь о запрете нахождения военной техники и военных на территории станции, а также запрет на ведение огня как с территории ЗАЭС, так и по территории, которая расположена вокруг объекта. Среди прочего документ будет подразумевать защиту линий электропередач и осуществление контроля за исполнением пунктов действующего соглашения, заключили в материале.

Ранее Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность ухудшением обстановки вокруг Запорожской АЭС. Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщал об атаке украинского дрона на ЗАЭС, передает «Общественное телевидение России».

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Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси работает над соглашением, которое призвано обезопасить Запорожскою АЭС (ЗАЭС) в ходе будущего украинского контрнаступления. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Рафаель Гросси выпустит проект соглашения, который обезопасит ЗАЭС в ходе ожидаемого контрнаступления ВСУ», — говорится в материале газеты. Автор добавил, что в соглашении идет речь о запрете нахождения военной техники и военных на территории станции, а также запрет на ведение огня как с территории ЗАЭС, так и по территории, которая расположена вокруг объекта. Среди прочего документ будет подразумевать защиту линий электропередач и осуществление контроля за исполнением пунктов действующего соглашения, заключили в материале. Ранее Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность ухудшением обстановки вокруг Запорожской АЭС. Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщал об атаке украинского дрона на ЗАЭС, передает «Общественное телевидение России».
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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