Глава МАГАТЭ обеспокоился последствием контрнаступления ВСУ для Запорожской АЭС

WP: глава МАГАТЭ Гросси работает над соглашением, которое обезопасит ЗАЭС в ходе наступления ВСУ

22 мая 2023 в 12:02 Размер текста - 17 +

МАГАТЭ запретит наносить удары по территории вокруг ЗАЭС, пишет WP Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси работает над соглашением, которое призвано обезопасить Запорожскою АЭС (ЗАЭС) в ходе будущего украинского контрнаступления. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Рафаель Гросси выпустит проект соглашения, который обезопасит ЗАЭС в ходе ожидаемого контрнаступления ВСУ», — говорится в материале газеты . Автор добавил, что в соглашении идет речь о запрете нахождения военной техники и военных на территории станции, а также запрет на ведение огня как с территории ЗАЭС, так и по территории, которая расположена вокруг объекта. Среди прочего документ будет подразумевать защиту линий электропередач и осуществление контроля за исполнением пунктов действующего соглашения, заключили в материале. Ранее Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность ухудшением обстановки вокруг Запорожской АЭС. Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщал об атаке украинского дрона на ЗАЭС, передает «Общественное телевидение России».

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси работает над соглашением, которое призвано обезопасить Запорожскою АЭС (ЗАЭС) в ходе будущего украинского контрнаступления. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Рафаель Гросси выпустит проект соглашения, который обезопасит ЗАЭС в ходе ожидаемого контрнаступления ВСУ», — говорится в материале газеты. Автор добавил, что в соглашении идет речь о запрете нахождения военной техники и военных на территории станции, а также запрет на ведение огня как с территории ЗАЭС, так и по территории, которая расположена вокруг объекта. Среди прочего документ будет подразумевать защиту линий электропередач и осуществление контроля за исполнением пунктов действующего соглашения, заключили в материале. Ранее Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность ухудшением обстановки вокруг Запорожской АЭС. Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщал об атаке украинского дрона на ЗАЭС, передает «Общественное телевидение России».