Глава МАГАТЭ обеспокоился последствием контрнаступления ВСУ для Запорожской АЭС

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси работает над соглашением, которое призвано обезопасить Запорожскою АЭС (ЗАЭС) в ходе будущего украинского контрнаступления. Об этом сообщает газета The Washington Post.
«Рафаель Гросси выпустит проект соглашения, который обезопасит ЗАЭС в ходе ожидаемого контрнаступления ВСУ», — говорится в материале газеты. Автор добавил, что в соглашении идет речь о запрете нахождения военной техники и военных на территории станции, а также запрет на ведение огня как с территории ЗАЭС, так и по территории, которая расположена вокруг объекта. Среди прочего документ будет подразумевать защиту линий электропередач и осуществление контроля за исполнением пунктов действующего соглашения, заключили в материале.
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси работает над соглашением, которое призвано обезопасить Запорожскою АЭС (ЗАЭС) в ходе будущего украинского контрнаступления. Об этом сообщает газета The Washington Post. «Рафаель Гросси выпустит проект соглашения, который обезопасит ЗАЭС в ходе ожидаемого контрнаступления ВСУ», — говорится в материале газеты. Автор добавил, что в соглашении идет речь о запрете нахождения военной техники и военных на территории станции, а также запрет на ведение огня как с территории ЗАЭС, так и по территории, которая расположена вокруг объекта. Среди прочего документ будет подразумевать защиту линий электропередач и осуществление контроля за исполнением пунктов действующего соглашения, заключили в материале. Ранее Рафаэль Гросси выразил обеспокоенность ухудшением обстановки вокруг Запорожской АЭС. Советник главы концерна «Росэнергоатом» Ренат Карчаа сообщал об атаке украинского дрона на ЗАЭС, передает «Общественное телевидение России».