Житель Тюмени сжег иконы возле мусорки. Фото

Житель Тюмени сжег две иконы

27 мая 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

Тюменец сжигал иконы, «чтобы никто их не взял» Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Тюмени мужчина около мусорки сжег две иконы. Об этом сообщает паблик «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Не верю я в икону. Не создай себе кумира и еще кого-то там. Иконы — это тоже кумир. Те же самые святые и все остальное тоже является идолами», — комментирует поджигатель, отвечая на вопросы очевидцев. Мужчина утверждал, что сжигал иконы, «чтобы никто их не взял». Агентство направило запрос в управления МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается. Фото: «ЧС Тюмень»

В Тюмени мужчина около мусорки сжег две иконы. Об этом сообщает паблик «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Не верю я в икону. Не создай себе кумира и еще кого-то там. Иконы — это тоже кумир. Те же самые святые и все остальное тоже является идолами», — комментирует поджигатель, отвечая на вопросы очевидцев. Мужчина утверждал, что сжигал иконы, «чтобы никто их не взял». Агентство направило запрос в управления МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.