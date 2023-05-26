26 мая 2023

Житель Тюмени сжег иконы возле мусорки. Фото

Житель Тюмени сжег две иконы
© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Санкт-Петербург, эрмитаж, икона, посетители музея, государственный эрмитаж, музейная экспозиция, лик святого
Тюменец сжигал иконы, «чтобы никто их не взял» Фото:

В Тюмени мужчина около мусорки сжег две иконы. Об этом сообщает паблик «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».

«Не верю я в икону. Не создай себе кумира и еще кого-то там. Иконы — это тоже кумир. Те же самые святые и все остальное тоже является идолами», — комментирует поджигатель, отвечая на вопросы очевидцев.

Мужчина утверждал, что сжигал иконы, «чтобы никто их не взял». Агентство направило запрос в управления МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.

Фото:

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В Тюмени мужчина около мусорки сжег две иконы. Об этом сообщает паблик «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте». «Не верю я в икону. Не создай себе кумира и еще кого-то там. Иконы — это тоже кумир. Те же самые святые и все остальное тоже является идолами», — комментирует поджигатель, отвечая на вопросы очевидцев. Мужчина утверждал, что сжигал иконы, «чтобы никто их не взял». Агентство направило запрос в управления МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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