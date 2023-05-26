Тюменец сжигал иконы, «чтобы никто их не взял»
В Тюмени мужчина около мусорки сжег две иконы. Об этом сообщает паблик «ЧС Тюмень» в соцсети «ВКонтакте».
«Не верю я в икону. Не создай себе кумира и еще кого-то там. Иконы — это тоже кумир. Те же самые святые и все остальное тоже является идолами», — комментирует поджигатель, отвечая на вопросы очевидцев.
Мужчина утверждал, что сжигал иконы, «чтобы никто их не взял». Агентство направило запрос в управления МВД России по Тюменской области. Ответ ожидается.
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