26 мая 2023
25 мая 2023

В Кургане 80 горожан получили деньги за сгоревшие дачи

© Служба новостей «URA.RU»
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Смолино. Застройщики. Курган, погорельцы, дети, смолино, последствия пожара
Курганцы получают выплаты за сгоревшие дачи Фото:

В Кургане более 80 жителей получили выплаты за сгоревшие садовые дома. Об этом написала мэр Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«Выплаты в 100 тысяч рублей за утрату недвижимости в результате ЧС 7 мая на территории СНТ получили более 80 человек. Начали выплаты по 300 тысяч собственникам, потерявшим единственное жилье, которое находилось на садовом участке», — рассказала в посте глава Кургана.

Ситникова уточнила, что выплаты получают погорельцы, чьи дома были зарегистрированы в ЕГРН на праве собственности. По информации мэрии, власти продолжают в круглосуточном режиме работать с гражданами, пострадавшими в результате ЧС, действует горячая линия для погорельцев по телефону: 42-88-20.

Ранее URA.RU писало, как губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что более 2,5 тысяч пострадавших от масштабных пожаров в регионе уже получили обещанные выплаты. Люди, которые проживали в сгоревших домах и имели регистрацию, получали по 50 тысяч рублей.

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В Кургане более 80 жителей получили выплаты за сгоревшие садовые дома. Об этом написала мэр Елена Ситникова в своем telegram-канале. «Выплаты в 100 тысяч рублей за утрату недвижимости в результате ЧС 7 мая на территории СНТ получили более 80 человек. Начали выплаты по 300 тысяч собственникам, потерявшим единственное жилье, которое находилось на садовом участке», — рассказала в посте глава Кургана. Ситникова уточнила, что выплаты получают погорельцы, чьи дома были зарегистрированы в ЕГРН на праве собственности. По информации мэрии, власти продолжают в круглосуточном режиме работать с гражданами, пострадавшими в результате ЧС, действует горячая линия для погорельцев по телефону: 42-88-20. Ранее URA.RU писало, как губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что более 2,5 тысяч пострадавших от масштабных пожаров в регионе уже получили обещанные выплаты. Люди, которые проживали в сгоревших домах и имели регистрацию, получали по 50 тысяч рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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