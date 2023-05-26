В Кургане 80 горожан получили деньги за сгоревшие дачи

27 мая 2023 в 02:41 Размер текста - 17 +

Курганцы получают выплаты за сгоревшие дачи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане более 80 жителей получили выплаты за сгоревшие садовые дома. Об этом написала мэр Елена Ситникова в своем telegram-канале. «Выплаты в 100 тысяч рублей за утрату недвижимости в результате ЧС 7 мая на территории СНТ получили более 80 человек. Начали выплаты по 300 тысяч собственникам, потерявшим единственное жилье, которое находилось на садовом участке», — рассказала в посте глава Кургана. Ситникова уточнила, что выплаты получают погорельцы, чьи дома были зарегистрированы в ЕГРН на праве собственности. По информации мэрии, власти продолжают в круглосуточном режиме работать с гражданами, пострадавшими в результате ЧС, действует горячая линия для погорельцев по телефону: 42-88-20. Ранее URA.RU писало, как губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что более 2,5 тысяч пострадавших от масштабных пожаров в регионе уже получили обещанные выплаты. Люди, которые проживали в сгоревших домах и имели регистрацию, получали по 50 тысяч рублей.

В Кургане более 80 жителей получили выплаты за сгоревшие садовые дома. Об этом написала мэр Елена Ситникова в своем telegram-канале. «Выплаты в 100 тысяч рублей за утрату недвижимости в результате ЧС 7 мая на территории СНТ получили более 80 человек. Начали выплаты по 300 тысяч собственникам, потерявшим единственное жилье, которое находилось на садовом участке», — рассказала в посте глава Кургана. Ситникова уточнила, что выплаты получают погорельцы, чьи дома были зарегистрированы в ЕГРН на праве собственности. По информации мэрии, власти продолжают в круглосуточном режиме работать с гражданами, пострадавшими в результате ЧС, действует горячая линия для погорельцев по телефону: 42-88-20. Ранее URA.RU писало, как губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что более 2,5 тысяч пострадавших от масштабных пожаров в регионе уже получили обещанные выплаты. Люди, которые проживали в сгоревших домах и имели регистрацию, получали по 50 тысяч рублей.