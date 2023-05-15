Какие выплаты получат курганские погорельцы. Инфографика

16 мая 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Курганские погорельцы смогут получить Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что более 2,5 тысяч пострадавших от масштабных пожаров в регионе уже получили обещанные выплаты. URA.RU собрали подборку в видео карточек со всей информацией о том, кто и как может получить выплаты от правительства. «На сегодня уже выплаты получили более 2,5 тысяч человек. Люди, которые также проживали (в сгоревших домах) и имеют регистрацию, получают по 50 тысяч рублей», — заявил губернатор. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор возьмет кредит, чтобы помочь погорельцам. Глава региона заявил, что в области сейчас нет тех средств, для того, чтобы все пострадавшие получили выплаты. В Кургане назвали, какие категории граждан получат выплаты после пожаров URA.RU Курганские погорельцы могут взять субсидию на строительство домов в регионе URA.RU

Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что более 2,5 тысяч пострадавших от масштабных пожаров в регионе уже получили обещанные выплаты. URA.RU собрали подборку в видео карточек со всей информацией о том, кто и как может получить выплаты от правительства. «На сегодня уже выплаты получили более 2,5 тысяч человек. Люди, которые также проживали (в сгоревших домах) и имеют регистрацию, получают по 50 тысяч рублей», — заявил губернатор. Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор возьмет кредит, чтобы помочь погорельцам. Глава региона заявил, что в области сейчас нет тех средств, для того, чтобы все пострадавшие получили выплаты.