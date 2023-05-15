Губернатор Курганской области Вадим Шумков заявил, что более 2,5 тысяч пострадавших от масштабных пожаров в регионе уже получили обещанные выплаты. URA.RU собрали подборку в видео карточек со всей информацией о том, кто и как может получить выплаты от правительства.
«На сегодня уже выплаты получили более 2,5 тысяч человек. Люди, которые также проживали (в сгоревших домах) и имеют регистрацию, получают по 50 тысяч рублей», — заявил губернатор.
Ранее URA.RU писало, что курганский губернатор возьмет кредит, чтобы помочь погорельцам. Глава региона заявил, что в области сейчас нет тех средств, для того, чтобы все пострадавшие получили выплаты.
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