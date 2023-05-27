YouTube заблокировал канал URA.RU

27 мая 2023 в 14:33 Размер текста - 17 +

Youtub нередко блокирует российские каналы на видеохостинге Фото: Денис Моргунов © URA.RU Компания Google заблокировала канал URA.RU на YouTube без возможности восстановления. Причиной тому стало видео про референдумы в новых российских регионах. «Google удалил наш канал на YouTube с 85 тысячами подписчиков за видео про референдумы в новых регионах России. Первый страйк мы получили 3 мая за прошлогоднее видео с заявлением администрации Херсонской области о проведении референдума о вхождении в состав РФ. Второй — 12 мая за видео с рассказом о том, что изменится в ЛНР и ДНР после референдумов о присоединении к России. Там не было жестких кадров или призывов, только заявления чиновников и факты. Третий страйк и автоматическую блокировку мы получили сегодня с формулировкой „нарушение правил“», — рассказал редактор канала URA.RU Михаил Титов. «Каждый день мы показывали интересные эпизоды из жизни на планете, оперативно передавали важные заявления, влияющие на жизнь россиян, а по вечерам разбирали основное событие, чтобы подписчикам было понятно, что происходит. Мы рассказывали, как не поссориться с родными за новогодним столом, проводили юридические и медицинские консультации. Мы уже создали новый канал на YouTube, куда продолжим выкладывать наши видео», — заключил редактор канала. Следить за новостями URA.RU можно на новом youtube-канале . Получайте информацию на видеохостинге Rutube , в Дзене , в соцсети « ВКонтакте », а также на сайте URA.RU. YouTube стал массово блокировать российские аккаунты после начала спецоперации на Украине. Так, цензуре подверглись каналы агентств ТАСС, РБК, «Москва 24», «Спас» и многие другие. Кроме того, неугодными для площадки стали и российские блогеры: Дмитрий Пучков, Артемий Лебедев, пранкеры Лексус и Вован. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Компания Google заблокировала канал URA.RU на YouTube без возможности восстановления. Причиной тому стало видео про референдумы в новых российских регионах. «Google удалил наш канал на YouTube с 85 тысячами подписчиков за видео про референдумы в новых регионах России. Первый страйк мы получили 3 мая за прошлогоднее видео с заявлением администрации Херсонской области о проведении референдума о вхождении в состав РФ. Второй — 12 мая за видео с рассказом о том, что изменится в ЛНР и ДНР после референдумов о присоединении к России. Там не было жестких кадров или призывов, только заявления чиновников и факты. Третий страйк и автоматическую блокировку мы получили сегодня с формулировкой „нарушение правил“», — рассказал редактор канала URA.RU Михаил Титов. «Каждый день мы показывали интересные эпизоды из жизни на планете, оперативно передавали важные заявления, влияющие на жизнь россиян, а по вечерам разбирали основное событие, чтобы подписчикам было понятно, что происходит. Мы рассказывали, как не поссориться с родными за новогодним столом, проводили юридические и медицинские консультации. Мы уже создали новый канал на YouTube, куда продолжим выкладывать наши видео», — заключил редактор канала. Следить за новостями URA.RU можно на новом youtube-канале. Получайте информацию на видеохостинге Rutube, в Дзене, в соцсети «ВКонтакте», а также на сайте URA.RU. YouTube стал массово блокировать российские аккаунты после начала спецоперации на Украине. Так, цензуре подверглись каналы агентств ТАСС, РБК, «Москва 24», «Спас» и многие другие. Кроме того, неугодными для площадки стали и российские блогеры: Дмитрий Пучков, Артемий Лебедев, пранкеры Лексус и Вован.