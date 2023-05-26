Патриарх Кирилл посетил монастырь в Сургуте. Видео

Патриарх Кирилл приехал в монастырь в честь иконы Божьей матери «Умиление» в Сургуте

27 мая 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Патриарх Кирилл прибыл в соборный храм женского монастыря иконы Божией Матери «Умиление» Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал в соборный храм женского монастыря иконы Божьей Матери «Умиление» в Сургуте. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Патриарх Кирилл прибыл в соборный храм женского монастыря иконы Божией Матери „Умиление“. В данный момент его наряжают в облачение и готовят к предстоящей службе», — передает корреспондент агентства. Ранее URA.RU рассказало о том, что патриарх Кирилл прибыл в Сургут. В программе визита запланирована встреча с полномочным представителем Президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал в соборный храм женского монастыря иконы Божьей Матери «Умиление» в Сургуте. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Патриарх Кирилл прибыл в соборный храм женского монастыря иконы Божией Матери „Умиление“. В данный момент его наряжают в облачение и готовят к предстоящей службе», — передает корреспондент агентства. Ранее URA.RU рассказало о том, что патриарх Кирилл прибыл в Сургут. В программе визита запланирована встреча с полномочным представителем Президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором ХМАО Натальей Комаровой.