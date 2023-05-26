26 мая 2023
25 мая 2023

Патриарх Кирилл посетил монастырь в Сургуте. Видео

Патриарх Кирилл приехал в монастырь в честь иконы Божьей матери «Умиление» в Сургуте
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , алтарь, патриарх кирилл
Патриарх Кирилл прибыл в соборный храм женского монастыря иконы Божией Матери «Умиление» Фото:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал в соборный храм женского монастыря иконы Божьей Матери «Умиление» в Сургуте. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

«Патриарх Кирилл прибыл в соборный храм женского монастыря иконы Божией Матери „Умиление“. В данный момент его наряжают в облачение и готовят к предстоящей службе», — передает корреспондент агентства.

Ранее URA.RU рассказало о том, что патриарх Кирилл прибыл в Сургут. В программе визита запланирована встреча с полномочным представителем Президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором ХМАО Натальей Комаровой.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл приехал в соборный храм женского монастыря иконы Божьей Матери «Умиление» в Сургуте. Об этом сообщает корреспондент URA.RU с места событий. «Патриарх Кирилл прибыл в соборный храм женского монастыря иконы Божией Матери „Умиление“. В данный момент его наряжают в облачение и готовят к предстоящей службе», — передает корреспондент агентства. Ранее URA.RU рассказало о том, что патриарх Кирилл прибыл в Сургут. В программе визита запланирована встреча с полномочным представителем Президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым и губернатором ХМАО Натальей Комаровой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...