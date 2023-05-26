Патриарх Кирилл приехал в Сургут

27 мая 2023 в 15:45 Размер текста - 17 +

Патриарх Московский совершит Великое освящение Свято-Троицкого кафедрального собора в Сургуте Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня прибыл в Сургут, планируется, что он проведет в регионе два дня. Об этом сообщило правительство Ханты-Мансийского автономного округа. «Сегодня в Сургут прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его Святейшество будет находиться в регионе два дня», — сообщается в официальном telegram-канале правительства округа. Уточняется, что завтра патриарх Московский совершит Великое освящение Свято-Троицкого кафедрального собора в Сургуте. Также в программе первосвятительского визита запланирована встреча с полномочным представителем Президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым, губернатором Югры Натальей Комаровой и митрополитом Ханты-Мансийском и Сургутским Павлом. Ранее URA.RU сообщало, что глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов отменил празднование дня рождения из-за визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Сургут. 28 мая Богданов будет сопровождать его во время освещения нового Свято-Троицкого собора как главный спонсор строительства храма. Время начала освящения Свято-Троицкого кафедрального собора Фото: администрация Сургута

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня прибыл в Сургут, планируется, что он проведет в регионе два дня. Об этом сообщило правительство Ханты-Мансийского автономного округа. «Сегодня в Сургут прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его Святейшество будет находиться в регионе два дня», — сообщается в официальном telegram-канале правительства округа. Уточняется, что завтра патриарх Московский совершит Великое освящение Свято-Троицкого кафедрального собора в Сургуте. Также в программе первосвятительского визита запланирована встреча с полномочным представителем Президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым, губернатором Югры Натальей Комаровой и митрополитом Ханты-Мансийском и Сургутским Павлом. Ранее URA.RU сообщало, что глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов отменил празднование дня рождения из-за визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Сургут. 28 мая Богданов будет сопровождать его во время освещения нового Свято-Троицкого собора как главный спонсор строительства храма.