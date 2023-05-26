26 мая 2023
25 мая 2023

Патриарх Кирилл приехал в Сургут

© Служба новостей «URA.RU»
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Визит патриарха Кирилла в Храм святой мученицы Татианы. Когалым , патриарх кирилл
Патриарх Московский совершит Великое освящение Свято-Троицкого кафедрального собора в Сургуте Фото:

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня прибыл в Сургут, планируется, что он проведет в регионе два дня. Об этом сообщило правительство Ханты-Мансийского автономного округа.

«Сегодня в Сургут прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его Святейшество будет находиться в регионе два дня», — сообщается в официальном telegram-канале правительства округа.

Уточняется, что завтра патриарх Московский совершит Великое освящение Свято-Троицкого кафедрального собора в Сургуте. Также в программе первосвятительского визита запланирована встреча с полномочным представителем Президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым, губернатором Югры Натальей Комаровой и митрополитом Ханты-Мансийском и Сургутским Павлом.

Ранее URA.RU сообщало, что глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов отменил празднование дня рождения из-за визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Сургут. 28 мая Богданов будет сопровождать его во время освещения нового Свято-Троицкого собора как главный спонсор строительства храма.

Время начала освящения Свято-Троицкого кафедрального собора
Время начала освящения Свято-Троицкого кафедрального собора
Фото:

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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл сегодня прибыл в Сургут, планируется, что он проведет в регионе два дня. Об этом сообщило правительство Ханты-Мансийского автономного округа. «Сегодня в Сургут прибыл Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Его Святейшество будет находиться в регионе два дня», — сообщается в официальном telegram-канале правительства округа. Уточняется, что завтра патриарх Московский совершит Великое освящение Свято-Троицкого кафедрального собора в Сургуте. Также в программе первосвятительского визита запланирована встреча с полномочным представителем Президента РФ в УрФО Владимиром Якушевым, губернатором Югры Натальей Комаровой и митрополитом Ханты-Мансийском и Сургутским Павлом. Ранее URA.RU сообщало, что глава «Сургутнефтегаза» Владимир Богданов отменил празднование дня рождения из-за визита патриарха Московского и всея Руси Кирилла в Сургут. 28 мая Богданов будет сопровождать его во время освещения нового Свято-Троицкого собора как главный спонсор строительства храма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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