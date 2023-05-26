Тюменцы заметили змею в своем дворе. Видео

27 мая 2023 в 20:51 Размер текста - 17 +

Змея переползала дорогу во дворе Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В районе Червишевского тракта тюменцы увидели змею. Об этом очевидцы написали в социальной сети. «Во дворе на Червишевском тракте замечена змея. Жители города надеются, что она не ядовитая», — свидетели этого события написали про это в telegram-канале «ЧС Тюмень». На кадрах видно, что змея переползает дорогу. Ранее в Югорске (ХМАО) горожане тоже заметили змею. Фото пресмыкающегося опубликовали очевидцы в социальных сетях.

В районе Червишевского тракта тюменцы увидели змею. Об этом очевидцы написали в социальной сети. «Во дворе на Червишевском тракте замечена змея. Жители города надеются, что она не ядовитая», — свидетели этого события написали про это в telegram-канале «ЧС Тюмень». На кадрах видно, что змея переползает дорогу. Ранее в Югорске (ХМАО) горожане тоже заметили змею. Фото пресмыкающегося опубликовали очевидцы в социальных сетях.