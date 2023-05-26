Змея переползала дорогу во дворе
В районе Червишевского тракта тюменцы увидели змею. Об этом очевидцы написали в социальной сети.
«Во дворе на Червишевском тракте замечена змея. Жители города надеются, что она не ядовитая», — свидетели этого события написали про это в telegram-канале «ЧС Тюмень». На кадрах видно, что змея переползает дорогу.
Ранее в Югорске (ХМАО) горожане тоже заметили змею. Фото пресмыкающегося опубликовали очевидцы в социальных сетях.
Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!