26 мая 2023

Тюменцы заметили змею в своем дворе. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж, аспид
Змея переползала дорогу во дворе Фото:

В районе Червишевского тракта тюменцы увидели змею. Об этом очевидцы написали в социальной сети.

«Во дворе на Червишевском тракте замечена змея. Жители города надеются, что она не ядовитая», — свидетели этого события написали про это в telegram-канале «ЧС Тюмень». На кадрах видно, что змея переползает дорогу.

Ранее в Югорске (ХМАО) горожане тоже заметили змею. Фото пресмыкающегося опубликовали очевидцы в социальных сетях.

Главные новости Тюмени и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Темы Тюмени». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В районе Червишевского тракта тюменцы увидели змею. Об этом очевидцы написали в социальной сети. «Во дворе на Червишевском тракте замечена змея. Жители города надеются, что она не ядовитая», — свидетели этого события написали про это в telegram-канале «ЧС Тюмень». На кадрах видно, что змея переползает дорогу. Ранее в Югорске (ХМАО) горожане тоже заметили змею. Фото пресмыкающегося опубликовали очевидцы в социальных сетях.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...