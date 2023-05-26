26 мая 2023
25 мая 2023

В городе ХМАО проснулись змеи. Фото

Жители Югорска увидели змею на городских улицах
© Служба новостей «URA.RU»
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Рыбовод Лопатин ООО ЮРПартнер Челябинск, змея, уж аркадий
В районе Югорска жители увидели змею Фото:

В Югорске (ХМАО) горожане заметили змею. Фото пресмыкающегося опубликовали очевидцы в социальных сетях.

«Жители Югорска-2 заметили на территории района змею», — пост с фото опубликован в telegram-канале «Наш Югорск». На фото видно, что на асфальте лежит змея.

В случае встречи со змеей, лучше замереть и дать ей спокойно проползти, но если змея приняла угрожающую позу, то нужно отступить, не делая резких движений. Змеи первыми не нападают, если вести себя спокойно, то можно избежать неприятностей, публикуют в том же канале рекомендации.

Ранее URA.RU рассказало, что в прошлом году змея гналась за лодкой. Гадюка была замечена на озере Айтор.

Жители Югорска сфотографировали змею на дороге
Жители Югорска сфотографировали змею на дороге
Фото:

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В Югорске (ХМАО) горожане заметили змею. Фото пресмыкающегося опубликовали очевидцы в социальных сетях. «Жители Югорска-2 заметили на территории района змею», — пост с фото опубликован в telegram-канале «Наш Югорск». На фото видно, что на асфальте лежит змея. В случае встречи со змеей, лучше замереть и дать ей спокойно проползти, но если змея приняла угрожающую позу, то нужно отступить, не делая резких движений. Змеи первыми не нападают, если вести себя спокойно, то можно избежать неприятностей, публикуют в том же канале рекомендации. Ранее URA.RU рассказало, что в прошлом году змея гналась за лодкой. Гадюка была замечена на озере Айтор.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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