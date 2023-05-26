В Югорске (ХМАО) горожане заметили змею. Фото пресмыкающегося опубликовали очевидцы в социальных сетях.
«Жители Югорска-2 заметили на территории района змею», — пост с фото опубликован в telegram-канале «Наш Югорск». На фото видно, что на асфальте лежит змея.
В случае встречи со змеей, лучше замереть и дать ей спокойно проползти, но если змея приняла угрожающую позу, то нужно отступить, не делая резких движений. Змеи первыми не нападают, если вести себя спокойно, то можно избежать неприятностей, публикуют в том же канале рекомендации.
Ранее URA.RU рассказало, что в прошлом году змея гналась за лодкой. Гадюка была замечена на озере Айтор.
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