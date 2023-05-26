В городе ХМАО проснулись змеи. Фото

Жители Югорска увидели змею на городских улицах

27 мая 2023 в 05:37 Размер текста - 17 +

В районе Югорска жители увидели змею Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Югорске (ХМАО) горожане заметили змею. Фото пресмыкающегося опубликовали очевидцы в социальных сетях. «Жители Югорска-2 заметили на территории района змею», — пост с фото опубликован в telegram-канале «Наш Югорск». На фото видно, что на асфальте лежит змея. В случае встречи со змеей, лучше замереть и дать ей спокойно проползти, но если змея приняла угрожающую позу, то нужно отступить, не делая резких движений. Змеи первыми не нападают, если вести себя спокойно, то можно избежать неприятностей, публикуют в том же канале рекомендации. Ранее URA.RU рассказало, что в прошлом году змея гналась за лодкой. Гадюка была замечена на озере Айтор. Жители Югорска сфотографировали змею на дороге Фото: telegram-канал «Наш Югорск»

В Югорске (ХМАО) горожане заметили змею. Фото пресмыкающегося опубликовали очевидцы в социальных сетях. «Жители Югорска-2 заметили на территории района змею», — пост с фото опубликован в telegram-канале «Наш Югорск». На фото видно, что на асфальте лежит змея. В случае встречи со змеей, лучше замереть и дать ей спокойно проползти, но если змея приняла угрожающую позу, то нужно отступить, не делая резких движений. Змеи первыми не нападают, если вести себя спокойно, то можно избежать неприятностей, публикуют в том же канале рекомендации. Ранее URA.RU рассказало, что в прошлом году змея гналась за лодкой. Гадюка была замечена на озере Айтор.