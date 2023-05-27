Российские бойцы выпустили десятки ракет в отместку Украине за атаки на Краснодар (архивное фото)
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военнослужащие опубликовали видео, на котором ракетная установка выпускает десятки снарядов на украинские позиции. Солдат, снявший видео, заявил, что это ответ за атаку ВСУ беспилотниками на Краснодар. Видео опубликовано в telegram-канале Readovka.
«Это за Краснодар», — сказал боец на фоне ракетной установки, выпускающей десятки снарядов. В telegram-канале Mash уточнили, что было выпущено тридцать артиллерийских ракет.
Ранее Киев впервые атаковал Краснодар. Утром 26 мая местные жители Краснодара сообщили о взрывах в городе.
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