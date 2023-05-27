Российские бойцы отомстили ВСУ за атаки на Краснодар. Видео

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Российские бойцы выпустили десятки ракет в отместку Украине за атаки на Краснодар (архивное фото) Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военнослужащие опубликовали видео, на котором ракетная установка выпускает десятки снарядов на украинские позиции. Солдат, снявший видео, заявил, что это ответ за атаку ВСУ беспилотниками на Краснодар. Видео опубликовано в telegram-канале Readovka.

«Это за Краснодар», — сказал боец на фоне ракетной установки, выпускающей десятки снарядов. В telegram-канале Mash уточнили, что было выпущено тридцать артиллерийских ракет.

Ранее Киев впервые атаковал Краснодар. Утром 26 мая местные жители Краснодара сообщили о взрывах в городе.

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Российские военнослужащие опубликовали видео, на котором ракетная установка выпускает десятки снарядов на украинские позиции. Солдат, снявший видео, заявил, что это ответ за атаку ВСУ беспилотниками на Краснодар. Видео опубликовано в telegram-канале Readovka. «Это за Краснодар», — сказал боец на фоне ракетной установки, выпускающей десятки снарядов. В telegram-канале Mash уточнили, что было выпущено тридцать артиллерийских ракет. Ранее Киев впервые атаковал Краснодар. Утром 26 мая местные жители Краснодара сообщили о взрывах в городе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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