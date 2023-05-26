Краснодар впервые атаковали беспилотники, ВСУ ударили по Донецку: главное к вечеру 26 мая

Два вражеских беспилотника атаковали Краснодар, пострадавших нет
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Беспилотники атаковали Краснодар. В результате инцидента были повреждены здания, но пострадавших нет. URA.RU приводит главные новости к вечеру 26 мая.
- Утром 26 мая местные жители Краснодара сообщили о взрывах в городе. Инцидент произошел на улице Морская. В Краснодаре сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, причиной взрывов стало падение двух беспилотников. Он уточнил, что жизнеобеспечивающая инфраструктура города не пострадала.
- Также утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированный обстрел Донецка. В результате происшествия погиб мирный житель, еще один пострадал. Уточняется, что украинская ракета попала в здание Научно-исследовательского института, были повреждены девять трансформаторных станций. Сообщалось о повреждениях двух больниц и атомной электростанции (АЭС). Также под обстрел попали следователи из СК РФ.
- ФСБ России предотвратила теракт в Геленджике. Его готовил 42-летний местный житель, который поддерживал ВСУ. Возбуждено уголовное дело.
- В конфликте на Украине против РФ воюют иностранные наемники из 71 стран. Как отметил глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, большинство из них — это граждане Грузии и США.
- Донбасс, а также Херсонская область и Запорожье должны остаться за Россией. Таким мнением поделился спецпредставитель Китая по делам Евразии Ли Хуэй, отметив, что КНР способна стать посредником для разрешения конфликта между РФ и Украиной.
- Российское ПВО перехватило французские крылатые ракеты Storm Shadow. Также перехватили снаряды «Гром-2» и HIMARS.
- Бахмут (Артемовск) включен в зону ответственности администрации ДНР (Горловский район). Таким образом город официально признан частью России.
- За сутки ВС РФ уничтожили 20 украинских беспилотников в районах Харьковской области, Луганской и Донецкой народных республик и Запорожской области. Об этом сообщает Пятый канал.
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