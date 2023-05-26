Краснодар впервые атаковали беспилотники, ВСУ ударили по Донецку: главное к вечеру 26 мая

26 мая 2023 в 21:45 Размер текста - 17 +

Два вражеских беспилотника атаковали Краснодар, пострадавших нет Фото: Министерство обороны Великобритании © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотники атаковали Краснодар. В результате инцидента были повреждены здания, но пострадавших нет. URA.RU приводит главные новости к вечеру 26 мая. Утром 26 мая местные жители Краснодара сообщили о взрывах в городе. Инцидент произошел на улице Морская. В Краснодаре сработали средства противовоздушной обороны (ПВО). По словам губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, причиной взрывов стало падение двух беспилотников. Он уточнил, что жизнеобеспечивающая инфраструктура города не пострадала.

Также утром Вооруженные силы Украины (ВСУ) начали массированный обстрел Донецка. В результате происшествия погиб мирный житель, еще один пострадал. Уточняется, что украинская ракета попала в здание Научно-исследовательского института, были повреждены девять трансформаторных станций. Сообщалось о повреждениях двух больниц и атомной электростанции (АЭС). Также под обстрел попали следователи из СК РФ.

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Беспилотники атаковали Краснодар. В результате инцидента были повреждены здания, но пострадавших нет. URA.RU приводит главные новости к вечеру 26 мая.