Ученые назвали неочевидный фактор, разрушающий сексуальную жизнь «Ридус»: проблемы с щитовидной железой приводят к проблемам в сексуальной жизни 28 мая 2023 в 09:43 Размер текста - 17 + Снижение либидо может быть связано с дисфункцией щитовидной железы Фото: Игорь Пантин © URA.RU Заболевания щитовидной железы негативно сказываются на сексуальной жизни пациентов. К такому выводу пришли ученые из Национального института здравоохранения и повышения квалификации Великобритании. «Порядка 71% опрошенных, у которых есть проблемы с щитовидной железой, заявили о снижении либидо, сексуального удовлетворения. У них произошла эректильная дисфункция и возникли трудности с достижением оргазма», — приводит результаты исследования «Ридус». Диагностировать проблемы с щитовидной железой часто проблематично. Многие пациенты стесняются говорить о снижении либидо, связывая это с усталостью или стрессом, отметила врач Наташа Фернандо. Ранее уролог-андролог Гусейн Садыков говорил, что мужчины могут испытывать проблемы с эрекцией из-за пива. Употребление этого напитка ведет к гормональным сбоям. Заболевания щитовидной железы негативно сказываются на сексуальной жизни пациентов. К такому выводу пришли ученые из Национального института здравоохранения и повышения квалификации Великобритании. «Порядка 71% опрошенных, у которых есть проблемы с щитовидной железой, заявили о снижении либидо, сексуального удовлетворения. У них произошла эректильная дисфункция и возникли трудности с достижением оргазма», — приводит результаты исследования «Ридус». Диагностировать проблемы с щитовидной железой часто проблематично. Многие пациенты стесняются говорить о снижении либидо, связывая это с усталостью или стрессом, отметила врач Наташа Фернандо. Ранее уролог-андролог Гусейн Садыков говорил, что мужчины могут испытывать проблемы с эрекцией из-за пива. Употребление этого напитка ведет к гормональным сбоям. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям