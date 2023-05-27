27 мая 2023

Ученые назвали неочевидный фактор, разрушающий сексуальную жизнь

«Ридус»: проблемы с щитовидной железой приводят к проблемам в сексуальной жизни
© Служба новостей «URA.RU»
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Повседневная жизнь. Москва, пара, отношения, подростки, дружба, любовь
Снижение либидо может быть связано с дисфункцией щитовидной железы Фото:

Заболевания щитовидной железы негативно сказываются на сексуальной жизни пациентов. К такому выводу пришли ученые из Национального института здравоохранения и повышения квалификации Великобритании.

«Порядка 71% опрошенных, у которых есть проблемы с щитовидной железой, заявили о снижении либидо, сексуального удовлетворения. У них произошла эректильная дисфункция и возникли трудности с достижением оргазма», — приводит результаты исследования «Ридус».

Диагностировать проблемы с щитовидной железой часто проблематично. Многие пациенты стесняются говорить о снижении либидо, связывая это с усталостью или стрессом, отметила врач Наташа Фернандо.

Ранее уролог-андролог Гусейн Садыков говорил, что мужчины могут испытывать проблемы с эрекцией из-за пива. Употребление этого напитка ведет к гормональным сбоям.

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Заболевания щитовидной железы негативно сказываются на сексуальной жизни пациентов. К такому выводу пришли ученые из Национального института здравоохранения и повышения квалификации Великобритании. «Порядка 71% опрошенных, у которых есть проблемы с щитовидной железой, заявили о снижении либидо, сексуального удовлетворения. У них произошла эректильная дисфункция и возникли трудности с достижением оргазма», — приводит результаты исследования «Ридус». Диагностировать проблемы с щитовидной железой часто проблематично. Многие пациенты стесняются говорить о снижении либидо, связывая это с усталостью или стрессом, отметила врач Наташа Фернандо. Ранее уролог-андролог Гусейн Садыков говорил, что мужчины могут испытывать проблемы с эрекцией из-за пива. Употребление этого напитка ведет к гормональным сбоям.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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