Ученые назвали неочевидный фактор, разрушающий сексуальную жизнь

Заболевания щитовидной железы негативно сказываются на сексуальной жизни пациентов. К такому выводу пришли ученые из Национального института здравоохранения и повышения квалификации Великобритании.
«Порядка 71% опрошенных, у которых есть проблемы с щитовидной железой, заявили о снижении либидо, сексуального удовлетворения. У них произошла эректильная дисфункция и возникли трудности с достижением оргазма», — приводит результаты исследования «Ридус».
Диагностировать проблемы с щитовидной железой часто проблематично. Многие пациенты стесняются говорить о снижении либидо, связывая это с усталостью или стрессом, отметила врач Наташа Фернандо.
Ранее уролог-андролог Гусейн Садыков говорил, что мужчины могут испытывать проблемы с эрекцией из-за пива. Употребление этого напитка ведет к гормональным сбоям.
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