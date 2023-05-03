Уролог предупредил мужчин о проблемах в постели из-за пива

Употребление пива чревато проблемами с эрекцией. Также напиток приводит к дисбалансу гормонов у мужчин. Об этом рассказал уролог-андролог Гусейин Садыков.
«Конечно, в первые минуты либидо может повыситься за счет общей эйфории. Однако половой акт часто нестабилен, поскольку прерывается из-за венозной утечки, возникающей рефлекторно», — заявил Гусейн Садыков «
По словам специалиста, чрезмерное употребление пива приводит к гормональному дисбалансу у мужчин, который чреват ожирением. Это также оказывает негативное влияние на эректильную функцию.
Ранее уролог Виктория в беседе с URA.RU сообщила, что проблемы с эрекцией могут возникнуть у мужчин вне зависимости от возраста. В качестве причин специалист отметила неправильный образ жизни, а также стресс и дефицит витамина D.
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