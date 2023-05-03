Уролог предупредил мужчин о проблемах в постели из-за пива

Уролог Садыков: употребление пива приводит к проблемам с эрекцией
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Паб Buharest. Екатеринбург, пиво, buharest, бухарест
Пиво приводит к гормональному дисбалансу у мужчин, заявил Гусейин Садыков Фото:

Употребление пива чревато проблемами с эрекцией. Также напиток приводит к дисбалансу гормонов у мужчин. Об этом рассказал уролог-андролог Гусейин Садыков.

«Конечно, в первые минуты либидо может повыситься за счет общей эйфории. Однако половой акт часто нестабилен, поскольку прерывается из-за венозной утечки, возникающей рефлекторно», — заявил Гусейн Садыков «Газете.ру».

По словам специалиста, чрезмерное употребление пива приводит к гормональному дисбалансу у мужчин, который чреват ожирением. Это также оказывает негативное влияние на эректильную функцию.

Ранее уролог Виктория в беседе с URA.RU сообщила, что проблемы с эрекцией могут возникнуть у мужчин вне зависимости от возраста. В качестве причин специалист отметила неправильный образ жизни, а также стресс и дефицит витамина D.

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Употребление пива чревато проблемами с эрекцией. Также напиток приводит к дисбалансу гормонов у мужчин. Об этом рассказал уролог-андролог Гусейин Садыков. «Конечно, в первые минуты либидо может повыситься за счет общей эйфории. Однако половой акт часто нестабилен, поскольку прерывается из-за венозной утечки, возникающей рефлекторно», — заявил Гусейн Садыков «Газете.ру». По словам специалиста, чрезмерное употребление пива приводит к гормональному дисбалансу у мужчин, который чреват ожирением. Это также оказывает негативное влияние на эректильную функцию. Ранее уролог Виктория в беседе с URA.RU сообщила, что проблемы с эрекцией могут возникнуть у мужчин вне зависимости от возраста. В качестве причин специалист отметила неправильный образ жизни, а также стресс и дефицит витамина D.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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