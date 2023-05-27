Челябинские трассы закрыли для большегрузов из-за жары

В Челябинской области из-за жары введено временное ограничение на движение грузовых автомобилей по федеральным трассам. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.
«Введено ограничение движения на федеральных автодорогах для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов 28 мая с 14:00 до 20:00 часов. Это необходимо в связи с прогнозируемой дневной температурой воздуха свыше +32 градусов», — говорится в сообщении ведомства.
Движение ограничено на участке 1549-1871-й километр трассы М5-Урал; на участке 16-146-й километр трассы Челябинск — Троицк; на участке 12-55-й километр трассы Челябинск — Новосибирск. Автомобилистов просят отнестись с пониманием к временным затруднениям в движении.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.