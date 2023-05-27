27 мая 2023
26 мая 2023

Челябинские трассы закрыли для большегрузов из-за жары

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Открытие трассы М-5 «Урал». Челябинск , м5, автотранспорт, трасса м5, дорога
Днем в регионе прогнозируется до +32 градусов Фото:

В Челябинской области из-за жары введено временное ограничение на движение грузовых автомобилей по федеральным трассам. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону.

«Введено ограничение движения на федеральных автодорогах для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов 28 мая с 14:00 до 20:00 часов. Это необходимо в связи с прогнозируемой дневной температурой воздуха свыше +32 градусов», — говорится в сообщении ведомства.

Движение ограничено на участке 1549-1871-й километр трассы М5-Урал; на участке 16-146-й километр трассы Челябинск — Троицк; на участке 12-55-й километр трассы Челябинск — Новосибирск. Автомобилистов просят отнестись с пониманием к временным затруднениям в движении.

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В Челябинской области из-за жары введено временное ограничение на движение грузовых автомобилей по федеральным трассам. Об этом сообщили в управлении ГИБДД по региону. «Введено ограничение движения на федеральных автодорогах для грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных грузов 28 мая с 14:00 до 20:00 часов. Это необходимо в связи с прогнозируемой дневной температурой воздуха свыше +32 градусов», — говорится в сообщении ведомства. Движение ограничено на участке 1549-1871-й километр трассы М5-Урал; на участке 16-146-й километр трассы Челябинск — Троицк; на участке 12-55-й километр трассы Челябинск — Новосибирск. Автомобилистов просят отнестись с пониманием к временным затруднениям в движении.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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