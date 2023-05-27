В Екатеринбурге прошел несогласованный автопробег ЧВК «Вагнер». Фото, видео

28 мая 2023 в 15:50 Размер текста - 17 +

На Северном кладбище почтили память павших бойцов ЧВК «Вагнер» Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Екатеринбурге состоялся автопробег, который ранее не согласовало министерство общественной безопасности Свердловской области. В нем приняли участие сотни человек, в финальной точке маршрута — на Северном кладбище Березовского — они возложили цветы на «Аллею Славы» ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Автопробег нам запретили проводить, поэтому мы решили провести памятное мероприятие в честь наших погибших товарищей, героев. Организатор мероприятия — руководитель регионального представительства ЧВК „Вагнер“ по Свердловской области, то есть я. И если мне придется отвечать в рамках закона, я на эти вопросы буду отвечать. Мы поддерживаем бойцов, поддерживаем семьи бойцов, которые погибли и которые до сих пор в строю. Мы это обязаны делать, мы это будем делать, кто бы нам палки в колеса не вставлял», — рассказал URA.RU глава регионального представительства с позывным «Стражник». Всего в мероприятии приняли участие около сотни человек. Многие приехали на кладбище с цветами и возложили их к стеле на «Аллее Славы» ЧВК «Вагнер» на Северном кладбище в Березовском. Здесь похоронены бойцы, погибшие при исполнении воинского долга, в том числе при взятии Бахмута. Последний солдат был похоронен 10 мая. После возложения цветов на «Аллее Славы» прошла панихида по усопшим. Ее провел отец Кирилл из местного храма, который отметил, что не видит никакого протестного движения. «Меня попросили послужить, тем более на кладбище — месте, где мы молимся о наших усопших, поэтому не вижу здесь никакого протестного движения», — пояснил отец Кирилл. Ранее URA.RU сообщало, что министерство общественной безопасности не согласовало автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер» и бойцов СВО, так как заявление подали за два дня до мероприятия, а по правилам требуется за 10. Теперь ведомство планирует передать информацию о нарушении в полицию. «Проведение акции без согласования является нарушением действующего законодательства, о чем министерство общественной безопасности уведомляло заявителя. Материалы в отношении организаторов акции переданы в правоохранительные органы», — сообщили URA.RU в министерстве. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге состоялся автопробег, который ранее не согласовало министерство общественной безопасности Свердловской области. В нем приняли участие сотни человек, в финальной точке маршрута — на Северном кладбище Березовского — они возложили цветы на «Аллею Славы» ЧВК «Вагнер». Об этом сообщает с места событий корреспондент URA.RU. «Автопробег нам запретили проводить, поэтому мы решили провести памятное мероприятие в честь наших погибших товарищей, героев. Организатор мероприятия — руководитель регионального представительства ЧВК „Вагнер“ по Свердловской области, то есть я. И если мне придется отвечать в рамках закона, я на эти вопросы буду отвечать. Мы поддерживаем бойцов, поддерживаем семьи бойцов, которые погибли и которые до сих пор в строю. Мы это обязаны делать, мы это будем делать, кто бы нам палки в колеса не вставлял», — рассказал URA.RU глава регионального представительства с позывным «Стражник». Всего в мероприятии приняли участие около сотни человек. Многие приехали на кладбище с цветами и возложили их к стеле на «Аллее Славы» ЧВК «Вагнер» на Северном кладбище в Березовском. Здесь похоронены бойцы, погибшие при исполнении воинского долга, в том числе при взятии Бахмута. Последний солдат был похоронен 10 мая. После возложения цветов на «Аллее Славы» прошла панихида по усопшим. Ее провел отец Кирилл из местного храма, который отметил, что не видит никакого протестного движения. «Меня попросили послужить, тем более на кладбище — месте, где мы молимся о наших усопших, поэтому не вижу здесь никакого протестного движения», — пояснил отец Кирилл. Ранее URA.RU сообщало, что министерство общественной безопасности не согласовало автопробег в поддержку ЧВК «Вагнер» и бойцов СВО, так как заявление подали за два дня до мероприятия, а по правилам требуется за 10. Теперь ведомство планирует передать информацию о нарушении в полицию. «Проведение акции без согласования является нарушением действующего законодательства, о чем министерство общественной безопасности уведомляло заявителя. Материалы в отношении организаторов акции переданы в правоохранительные органы», — сообщили URA.RU в министерстве.