Экс-министр безопасности ДНР раскрыл, почему РФ не бьет по центрам принятия решений в Киеве

Экс-министр безопасности ДНР Пинчук: Россия не сможет ударить ракетами по Киеву

29 мая 2023 в 07:02 Размер текста - 17 +

Киев защищен новейшими системами ПВО, сказал Андрей Пинчук Фото: Gregory Freni / Mediacentrum Defensie новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские войска не могут бить по центрам принятия решений в Киев, поскольку ракеты нанесут урон только гражданским сооружениям, а бункеры, в которых сидит командование, останутся невредимыми. Об этом рассказал в беседе с URA.RU первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук. «На Банковской стоят новейшие системы ПВО и Запад продолжает их поставлять. Киевский военный округ наравне с Московским военным округом еще в советское время был наиболее укрепленным, потому что он был вторым после Москвы, где предполагалось воевать с войсками НАТО в рамках СССР. Там и бункеры, системы жизнеобеспечения, которые еще с советских времен смонтированы. А они уже сейчас сидят в этих бункерах, а если мы ракетами начнем бить, то уничтожим гражданские объекты. Только партизанские отряды и диверсанты могут такие акции реализовывать», — сказал Андрей Пинчук. Ракетные удары возмездия тоже неприемлемы для России, так как противоречат целям спецоперации, подчеркнул собеседник URA.RU. «Такой подход предполагает, что мы хотим что-то разрушить из-за мести. Это противоречит логике самой спецоперации. Это не государственный, не политический и не российский подход. Если мы будем говорить о возмездии, нас обвинят в прямом терроризме. Только террористы мстят, потому что их обидели. Такие удары не обеспечат решение вопросов на фронте», — объяснил полковник запаса. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские войска не могут бить по центрам принятия решений в Киев, поскольку ракеты нанесут урон только гражданским сооружениям, а бункеры, в которых сидит командование, останутся невредимыми. Об этом рассказал в беседе с URA.RU первый министр государственной безопасности ДНР (2014—2015 год), Герой ДНР, исполнительный директор «Союза добровольцев Донбасса», доктор политических наук, полковник запаса Андрей Пинчук. «На Банковской стоят новейшие системы ПВО и Запад продолжает их поставлять. Киевский военный округ наравне с Московским военным округом еще в советское время был наиболее укрепленным, потому что он был вторым после Москвы, где предполагалось воевать с войсками НАТО в рамках СССР. Там и бункеры, системы жизнеобеспечения, которые еще с советских времен смонтированы. А они уже сейчас сидят в этих бункерах, а если мы ракетами начнем бить, то уничтожим гражданские объекты. Только партизанские отряды и диверсанты могут такие акции реализовывать», — сказал Андрей Пинчук. Ракетные удары возмездия тоже неприемлемы для России, так как противоречат целям спецоперации, подчеркнул собеседник URA.RU. «Такой подход предполагает, что мы хотим что-то разрушить из-за мести. Это противоречит логике самой спецоперации. Это не государственный, не политический и не российский подход. Если мы будем говорить о возмездии, нас обвинят в прямом терроризме. Только террористы мстят, потому что их обидели. Такие удары не обеспечат решение вопросов на фронте», — объяснил полковник запаса.