Военный эксперт Бендетт заявил об уязвимости переданных ВСУ турецких Bayraktar

Беспилотники Bayraktar ТB-2, передаваемые Турцией Украине, практически полностью уничтожены. Они оказались уязвимы перед российскими ПВО и РЭБ (средства противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы — прим. ред.), сообщил Сэмюэл Бендетт — эксперт в области беспилотных и роботизированных военных систем Центра военно-морского анализа (CNA).
«Будучи относительно медленным и низколетящим БПЛА, он может становиться целью для перечня хорошо организованных систем ПВО», — сообщил он американскому изданию Insider, передает РИА Новости.
Бендетт отметил, что беспилотник TB2 «хорошо работает» только в определенных случаях. К примеру, если против него не направлены электронные орудия или сложные противовоздушные средства.
Ранее военный эксперт объяснил, почему Россия не закупает беспилотники Bayraktar TB2. Причина в низкой эффективности, которую они демонстрируют в ходе спецоперации. Вдобавок «они достаточно дорогие и не окупают себя».
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