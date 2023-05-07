Военный эксперт объяснил, почему Россия не закупает беспилотники Bayraktar TB2

Военный эксперт Дандыкин: Bayraktar TB2 показывают низкую эффективность в зоне спецоперации

07 мая 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Bayraktar TB2 производится турецкой компанией Baykar Фото: Ahmed Deeb / dpa / TASS новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Беспилотники Bayraktar TB2, имеющиеся в распоряжении вооруженных сил Украины, показывают низкую эффективность в ходе специальной военной операции, поэтому Россия проводит их закупку у турецкой компании Baykar. Об этом URA.RU сообщил военный эксперт, ветеран боевых действий Василий Дандыкин. «Bayraktar себя не очень хорошо показал в специальной военной операции. Единственное, что они отработали в конфликте Азербайджана и Армении, но там ситуация была совсем другая в силу того, что было слабое состояние противовоздушной обороны в Карабахе. Здесь же практически с первых дней по ним хорошо работала противовоздушная оборона, но и авиация, зенитно-ракетные войска. Тот ажиотаж, который был с самого начала, поугас», — сказал Василий Дандыкин. По словам военного эксперта, для ВСУ турецкие беспилотники сейчас играют не самую важную роль. «Сейчас в ряду закупаемых Украиной беспилотников это не самый важный элемент. Они достаточно дорогие и не окупают себя. Они применяют сейчас от бывших советских разведывательных беспилотников, заканчивая другими беспилотниками, которые закупают через различные организации производства Юго-Восточной Азии и Европы», — уточнил он. Ранее в командовании воздушных сил Украины заявили, что на Киевом был сбит собственный БПЛА Bayraktar. Отмечается, что беспилотник потерял управление во время плавного полета. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Беспилотники Bayraktar TB2, имеющиеся в распоряжении вооруженных сил Украины, показывают низкую эффективность в ходе специальной военной операции, поэтому Россия проводит их закупку у турецкой компании Baykar. Об этом URA.RU сообщил военный эксперт, ветеран боевых действий Василий Дандыкин. «Bayraktar себя не очень хорошо показал в специальной военной операции. Единственное, что они отработали в конфликте Азербайджана и Армении, но там ситуация была совсем другая в силу того, что было слабое состояние противовоздушной обороны в Карабахе. Здесь же практически с первых дней по ним хорошо работала противовоздушная оборона, но и авиация, зенитно-ракетные войска. Тот ажиотаж, который был с самого начала, поугас», — сказал Василий Дандыкин. По словам военного эксперта, для ВСУ турецкие беспилотники сейчас играют не самую важную роль. «Сейчас в ряду закупаемых Украиной беспилотников это не самый важный элемент. Они достаточно дорогие и не окупают себя. Они применяют сейчас от бывших советских разведывательных беспилотников, заканчивая другими беспилотниками, которые закупают через различные организации производства Юго-Восточной Азии и Европы», — уточнил он. Ранее в командовании воздушных сил Украины заявили, что на Киевом был сбит собственный БПЛА Bayraktar. Отмечается, что беспилотник потерял управление во время плавного полета.