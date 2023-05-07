Военный эксперт объяснил, почему Россия не закупает беспилотники Bayraktar TB2

Беспилотники Bayraktar TB2, имеющиеся в распоряжении вооруженных сил Украины, показывают низкую эффективность в ходе специальной военной операции, поэтому Россия проводит их закупку у турецкой компании Baykar. Об этом URA.RU сообщил военный эксперт, ветеран боевых действий Василий Дандыкин.
«Bayraktar себя не очень хорошо показал в специальной военной операции. Единственное, что они отработали в конфликте Азербайджана и Армении, но там ситуация была совсем другая в силу того, что было слабое состояние противовоздушной обороны в Карабахе. Здесь же практически с первых дней по ним хорошо работала противовоздушная оборона, но и авиация, зенитно-ракетные войска. Тот ажиотаж, который был с самого начала, поугас», — сказал Василий Дандыкин.
По словам военного эксперта, для ВСУ турецкие беспилотники сейчас играют не самую важную роль. «Сейчас в ряду закупаемых Украиной беспилотников это не самый важный элемент. Они достаточно дорогие и не окупают себя. Они применяют сейчас от бывших советских разведывательных беспилотников, заканчивая другими беспилотниками, которые закупают через различные организации производства Юго-Восточной Азии и Европы», — уточнил он.
Ранее в командовании воздушных сил Украины заявили, что на Киевом был сбит собственный БПЛА Bayraktar. Отмечается, что беспилотник потерял управление во время плавного полета.
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