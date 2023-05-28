Кылычдароглу заявил, что продолжит оппозиционную деятельность в Турции

29 мая 2023 в 00:28 Размер текста - 17 +

Кылычдароглу заявил, что продолжит бороться за демократию Фото: Игорь Меркулов © URA.RU новость из сюжета Выборы президента в Турции Кандидат в президенты Турции, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу продолжит оппозиционную деятельность после выборов. Об этом он заявил после второго тура выборов президента республики. «Я благодарю всех наших сторонников за поддержку, за более чем 25 млн голосов. Продолжайте бороться за демократию. Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим», — передает слова Кылычдароглу, РИА Новости. Первый тур президента в Турции состоялся 14 мая. Второй тур был назначен на 28 мая после того, как ни один из главных претендентоы на пост лидера республики Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу не набрали 50% голосов. Перед выборами Эрдоган заявлял, что в случае победы Кылычдароглу, вместе с ним победят и террористические организации. Политолог Владимир Брутер предположил, что отношения Анкары и Москвы значительно ухудшатся, если победит Кылычдароглу.

Кандидат в президенты Турции, лидер Республиканской народной партии Кемаль Кылычдароглу продолжит оппозиционную деятельность после выборов. Об этом он заявил после второго тура выборов президента республики. «Я благодарю всех наших сторонников за поддержку, за более чем 25 млн голосов. Продолжайте бороться за демократию. Я боролся за это, за вас и в дальнейшем продолжу заниматься этим», — передает слова Кылычдароглу, РИА Новости. Первый тур президента в Турции состоялся 14 мая. Второй тур был назначен на 28 мая после того, как ни один из главных претендентоы на пост лидера республики Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу не набрали 50% голосов. Перед выборами Эрдоган заявлял, что в случае победы Кылычдароглу, вместе с ним победят и террористические организации. Политолог Владимир Брутер предположил, что отношения Анкары и Москвы значительно ухудшатся, если победит Кылычдароглу.