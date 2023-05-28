Зеленский заявил об одной из самых крупных атак на Киев 29 мая 2023 в 01:06 Размер текста - 17 + Владимир Зеленский считает атаку по Киеву 28 мая одной из самых крупных с начала СВО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Атака по Киеву в ночь на 28 мая стала одной из самых крупных с начала спецоперации на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Сегодня наша страна пережила одну из крупнейших атак — 54 беспилотника одновременно наносили удары. Самый мощный удар был нанесен по Киевской области, в пределах Киева», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU передавало предположения военкоров, что удары по Киеву наносились с помощью беспилотников «Герань». На территории Украины была объявлена воздушная тревога на протяжении шести часов. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. Атака по Киеву в ночь на 28 мая стала одной из самых крупных с начала спецоперации на Украине. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Сегодня наша страна пережила одну из крупнейших атак — 54 беспилотника одновременно наносили удары. Самый мощный удар был нанесен по Киевской области, в пределах Киева», — написал Владимир Зеленский в своем telegram-канале. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России. На момент публикации новости ответ не был получен. Ранее URA.RU передавало предположения военкоров, что удары по Киеву наносились с помощью беспилотников «Герань». На территории Украины была объявлена воздушная тревога на протяжении шести часов. Специальная военная операция на Украине началась 24 февраля 2022 года. По словам президента России Владимира Путина, ее цели — защита мирного населения Донбасса, демилитаризация и денацификация Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям