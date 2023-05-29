В Совфеде предложили не защищать права авторов зарубежного кино при показе в РФ

29 мая 2023 в 06:04 Размер текста - 17 +

Андрей Кутепов предложил до 2025 года не использовать положения ГК РФ о защите прав правообладателей зарубежных фильмов Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU Андрей Кутепов — глава комитета Совета Федерации по экономической политике и его первый заместитель Алексей Синицын разработали законопроект, суть которого в неприменении положения Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) о защите прав правообладателей зарубежных фильмов из недружественных стран при показах их на территории России до 2025 года. Соответствующий документ планируют направить премьер-министру страны Михаилу Мишустину. «В силу того, что решение вопросов отрасли кинопоказов в рамках параллельного импорта невозможно, так как фильм не является товаром, проектом федерального закона предлагается установить положение о том, что ряд норм Гражданского кодекса РФ не будет применяться в 2023—2024 году в отношении аудиовизуальных произведений авторов <…>, совершающих в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия», — говорится в пояснительной записке к документу, передает ТАСС. Отмечается, что подобные нововведения аналогичны нормам, разрешающим параллельный импорт различных товаров в Россию. Однако данный законопроект будет касаться других статей Гражданского кодекса. Ранее в Совете Федерации России обсуждали использование параллельного импорта для показа в стране зарубежных фильмов. Об этом сообщила Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты парламента. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Андрей Кутепов — глава комитета Совета Федерации по экономической политике и его первый заместитель Алексей Синицын разработали законопроект, суть которого в неприменении положения Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) о защите прав правообладателей зарубежных фильмов из недружественных стран при показах их на территории России до 2025 года. Соответствующий документ планируют направить премьер-министру страны Михаилу Мишустину. «В силу того, что решение вопросов отрасли кинопоказов в рамках параллельного импорта невозможно, так как фильм не является товаром, проектом федерального закона предлагается установить положение о том, что ряд норм Гражданского кодекса РФ не будет применяться в 2023—2024 году в отношении аудиовизуальных произведений авторов <…>, совершающих в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия», — говорится в пояснительной записке к документу, передает ТАСС. Отмечается, что подобные нововведения аналогичны нормам, разрешающим параллельный импорт различных товаров в Россию. Однако данный законопроект будет касаться других статей Гражданского кодекса. Ранее в Совете Федерации России обсуждали использование параллельного импорта для показа в стране зарубежных фильмов. Об этом сообщила Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты парламента.