В Совфеде предложили не защищать права авторов зарубежного кино при показе в РФ

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Открытие центра выдачи паспортов болельщика (FAN ID) Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года. Екатеринбург, кутепов андрей
Андрей Кутепов предложил до 2025 года не использовать положения ГК РФ о защите прав правообладателей зарубежных фильмов Фото:

Андрей Кутепов — глава комитета Совета Федерации по экономической политике и его первый заместитель Алексей Синицын разработали законопроект, суть которого в неприменении положения Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) о защите прав правообладателей зарубежных фильмов из недружественных стран при показах их на территории России до 2025 года. Соответствующий документ планируют направить премьер-министру страны Михаилу Мишустину.

«В силу того, что решение вопросов отрасли кинопоказов в рамках параллельного импорта невозможно, так как фильм не является товаром, проектом федерального закона предлагается установить положение о том, что ряд норм Гражданского кодекса РФ не будет применяться в 2023—2024 году в отношении аудиовизуальных произведений авторов <…>, совершающих в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия», — говорится в пояснительной записке к документу, передает ТАСС.

Отмечается, что подобные нововведения аналогичны нормам, разрешающим параллельный импорт различных товаров в Россию. Однако данный законопроект будет касаться других статей Гражданского кодекса.

Ранее в Совете Федерации России обсуждали использование параллельного импорта для показа в стране зарубежных фильмов. Об этом сообщила Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты парламента.

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Андрей Кутепов — глава комитета Совета Федерации по экономической политике и его первый заместитель Алексей Синицын разработали законопроект, суть которого в неприменении положения Гражданского кодекса Российской Федерации (ГК РФ) о защите прав правообладателей зарубежных фильмов из недружественных стран при показах их на территории России до 2025 года. Соответствующий документ планируют направить премьер-министру страны Михаилу Мишустину. «В силу того, что решение вопросов отрасли кинопоказов в рамках параллельного импорта невозможно, так как фильм не является товаром, проектом федерального закона предлагается установить положение о том, что ряд норм Гражданского кодекса РФ не будет применяться в 2023—2024 году в отношении аудиовизуальных произведений авторов <…>, совершающих в отношении РФ, российских юридических и физических лиц недружественные действия», — говорится в пояснительной записке к документу, передает ТАСС. Отмечается, что подобные нововведения аналогичны нормам, разрешающим параллельный импорт различных товаров в Россию. Однако данный законопроект будет касаться других статей Гражданского кодекса. Ранее в Совете Федерации России обсуждали использование параллельного импорта для показа в стране зарубежных фильмов. Об этом сообщила Валентина Матвиенко в ходе заседания верхней палаты парламента.
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