Матвиенко предложила расширить параллельный импорт на зарубежные фильмы

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ПМЭФ-2018. Петербургский международный экономический форум 2018. Во второй день после пленарного заседания. Санкт-Петербург, матвиенко валентина
В России можно показывать зарубежные фильмы при помощи параллельного импорта, заявила Валентина Матвиенко Фото:
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В Совете Федерации РФ захотели использовать параллельный импорт для показа в стране зарубежных фильмов. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседание верхней палаты парламента.

«Совфед считает возможным использовать модель параллельного импорта для показа в РФ зарубежных фильмов», — подчеркнула Валентина Матвиенко. Заседание трансляции проходило в telegram-канале Совфеда.

Летом прошлого года председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявлял, что зарубежные киностудии думают о том, как можно вернуться в Россию. В Госдуме предлагали также использовать деньги с проката зарубежных фильмов в РФ на нужды спецоперации. Большинство компаний, заявивших об уходе из РФ после начала СВО, продолжили работу в стране, пишет RT.

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В Совете Федерации РФ захотели использовать параллельный импорт для показа в стране зарубежных фильмов. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседание верхней палаты парламента. «Совфед считает возможным использовать модель параллельного импорта для показа в РФ зарубежных фильмов», — подчеркнула Валентина Матвиенко. Заседание трансляции проходило в telegram-канале Совфеда. Летом прошлого года председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявлял, что зарубежные киностудии думают о том, как можно вернуться в Россию. В Госдуме предлагали также использовать деньги с проката зарубежных фильмов в РФ на нужды спецоперации. Большинство компаний, заявивших об уходе из РФ после начала СВО, продолжили работу в стране, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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