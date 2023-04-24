Матвиенко предложила расширить параллельный импорт на зарубежные фильмы

В Совете Федерации РФ захотели использовать параллельный импорт для показа в стране зарубежных фильмов. Об этом сообщила спикер Совфеда Валентина Матвиенко в ходе заседание верхней палаты парламента.
«Совфед считает возможным использовать модель параллельного импорта для показа в РФ зарубежных фильмов», — подчеркнула Валентина Матвиенко. Заседание трансляции проходило в
Летом прошлого года председатель Ассоциации владельцев кинотеатров Алексей Воронков заявлял, что зарубежные киностудии думают о том, как можно вернуться в Россию. В Госдуме предлагали также использовать деньги с проката зарубежных фильмов в РФ на нужды спецоперации. Большинство компаний, заявивших об уходе из РФ после начала СВО, продолжили работу в стране, пишет RT.
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