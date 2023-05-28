В Кургане выросли цены на стройматериалы, несмотря на падение спроса

В Курганской области стали реже покупать стройматериалы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с начала мая 2023 года выросли цены на покупки строительных материалов. Однако число покупок, наоборот, снизилось. Об изменениях на рынке стройматериалов корреспонденту URA.RU сообщили сотрудники аналитического ресурса «Чек Индекс».

«Сравнение за неполный май в Курганской области. Товары для строительства, ремонта — средний чек 3 512 рублей Это на 8% выше, чем в 2022 году», — рассказали URA.RU аналитики. Отмечается, что число покупок на май 2023 года снизилось на 7%.

Эксперты пояснили, что курганцы чаще выбирают не товары для строительства и ремонта, а на продукцию для небольших сельскохозяйственных нужд. В регионе, по словам аналитиков «Чек Индекс», также наблюдается рост количества отечественных товаров на местном рынке стройматериалов. При этом в Курганской области вырос объем предложений продукции из эконом-сегмента (это ряд товаров, которые характеризуются самой низкой ценой на рынке и обладают только базовыми функциями).

Ранее URA.RU писало, что курганский экономист назвал причины роста цен на стройматериалы. По его словам, такое изменение в стоимости отдельных видов товаров связано со скачком курса валют, нарушением логистических цепочек и повышением цен со стороны поставщиков.