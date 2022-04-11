Курганский экономист назвал причины роста цен на стройматериалы

Ожидается, что стоимость стройматериалов стабилизируется в течение полугода Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Стоимость стройматериалов и других товаров, в том числе, выросла из-за скачка курса валют, разрушения логистических цепочек и повышения цен поставщиками. Об этом URA.RU сообщил доктор экономических наук, профессор Курганского государственного университета Сергей Орлов.

«Причин роста цен на товарных рынках может быть множество: от временного скачка курсовой стоимости рубля к национальным валютам стран поставщиков до разрушения логистических цепочек, когда поставки различных товаров и услуг прекращаются на неопределенное время. Оказывает влияние на цены и повышение банковских процентных ставок, и повышение цен поставщиками, и инфляционные ожидания потребителей», — рассказал Орлов.

Он отметил, что цены выросли во всем мире, и трудно сказать, когда они стабилизируются. По данным Орлова, в правительстве РФ прогнозируют, что для построения и налаживания новых логистических связей потребуется три-шесть месяцев. Экономист считает, что это адекватный прогноз. Поэтому в течение полугода, когда наладятся новые логистические цепочки, по его словам, можно ожидать стабилизации цен, в том числе на стройматериалы. Орлов отметил, что помимо предложения влияние на цены оказывает и спрос на товары. Он добавил, что на спрос могут повлиять, например, госзаказы, связанные со строительством.

В марте, по данным сайта Отделения Банка России по Курганской области, инфляция, связанная со стройматериалами, в регионе составила 38,28%. За предыдущие четыре года пиломатериалы в области подорожали в три раза.

По данным властей РФ, товары в России начали дорожать из-за санкционного давления со стороны Запада, которое продолжается с начала 2000-х и обострилось в последние месяцы. Президент России Владимир Путин заявлял, что цель санкций — «отмена России, запрет ее культуры, табу на правду об истории российского государства и его роли в важнейших мировых событиях». Санкции стали вводиться после начала российской спецоперации на Украине.

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