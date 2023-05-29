В Кургане продают автосервис, шиномонтаж и магазин машин с пробегом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане выставили на продажу несколько готовых автомобильных бизнесов. Среди них: салон машин с пробегом, шиномонтаж и автосервис. Об этом сообщается на сервисе объявлений Avito.

«Продаю имущественный комплекс, расположенный практически в центре города Кургана (остановка „Авторынок“). В комплекс входят: два автосалона, автосервис (ремонтные цеха, подъемники, покрасочные камеры, кран-балки и т. д.), офисы и магазины с арендаторами и столовая. Второй автосервис поменьше расположен на территории комплекса», — указано в описании объявления.

Сообщается, что в комплексе также установлена собственная газовая котельная со своим газопроводом. Общая площадь участка, на котором расположено производство, составила 32 000 кв. м. Владелец объявления отмечает, что на услуги данного комплекса большой спрос. Рядом с ним находятся авторынки и автосалоны. Стоимость производства 90 млн рублей.

Также в Кургане также продают шиномонтаж «МастерШин». Данная точка, со слова владельца, имеет все необходимое оборудование для обслуживания легкового транспорта. Среди оборудования у организации: балансировочный станок, шиномонтажный станок, вулканизатор, станки для правки литых и железных дисков, и другое. Также у бизнеса есть возможность продавать автозапчасти. Само помещение находится в аренде (8 тысяч рублей за месяц). Стоимость готового бизнеса — 1 млн рублей.

Также на сервисе объявлений появилась информация о продаже автосервиса San Service. Продавец выставил цену за готовый бизнес в 3,4 млн рублей. «Продам готовый бизнес — автосервис на два поста со всем оборудованием и инструментом. Никаких дополнительных вложений не требуется. Сервис с 10-летней историей и своими постоянными клиентами», — указано в описании объявления. Сообщается, что в боксе для ремонта автомобилей установлены стационарный компрессор, два подъемника, верстаки, а также шиномонтажное оборудование. Владелец объявления отметил, что возможен обмен бизнеса на автотранспорт.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане бизнесмены избавляются от ресторанов. На продажу выставлены два заведения общественного питания — Santa Fe и «Горький cafe».