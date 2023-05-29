Марочко: ВСУ оставили свои позиции из-за сильных дождей

29 мая 2023 в 10:30 Размер текста - 17 +

Украинские боевики отходят на второстепенные позиции, заявил Андрей Марочко Фото: NIDS/NATO Multimedia Library новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули часть своих позиций на купянском направлении из-за обильных осадков. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На купянском направлении украинские боевики из-за неблагоприятных погодных условий были вынуждены оставить второстепенные позиции», — сообщил Андрей Марочко агентству ТАСС. Он сослался на данные российской разведки. Марочко добавил, что говорит о позициях ВСУ в низинах и оврагах. По его словам, так произошло в населенных пунктах Куземовке, Новоселовском и Стельмаховке. Ранее Марочко сообщал, что уцелевшие после ухода из Бахмута (Артемовска) украинские подразделения отправлялись на помощь войскам, которые располагаются на купянском и краснолиманском направлениях. Он добавил, что подразделения направлялись для оказания поддержки «выдохшимся» войскам, которые занимают позиции на данных пунктах.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули часть своих позиций на купянском направлении из-за обильных осадков. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На купянском направлении украинские боевики из-за неблагоприятных погодных условий были вынуждены оставить второстепенные позиции», — сообщил Андрей Марочко агентству ТАСС. Он сослался на данные российской разведки. Марочко добавил, что говорит о позициях ВСУ в низинах и оврагах. По его словам, так произошло в населенных пунктах Куземовке, Новоселовском и Стельмаховке. Ранее Марочко сообщал, что уцелевшие после ухода из Бахмута (Артемовска) украинские подразделения отправлялись на помощь войскам, которые располагаются на купянском и краснолиманском направлениях. Он добавил, что подразделения направлялись для оказания поддержки «выдохшимся» войскам, которые занимают позиции на данных пунктах.