Марочко: ВСУ оставили свои позиции из-за сильных дождей

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Украинские боевики отходят на второстепенные позиции, заявил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули часть своих позиций на купянском направлении из-за обильных осадков. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«На купянском направлении украинские боевики из-за неблагоприятных погодных условий были вынуждены оставить второстепенные позиции», — сообщил Андрей Марочко агентству ТАСС. Он сослался на данные российской разведки.

Марочко добавил, что говорит о позициях ВСУ в низинах и оврагах. По его словам, так произошло в населенных пунктах Куземовке, Новоселовском и Стельмаховке.

Ранее Марочко сообщал, что уцелевшие после ухода из Бахмута (Артемовска) украинские подразделения отправлялись на помощь войскам, которые располагаются на купянском и краснолиманском направлениях. Он добавил, что подразделения направлялись для оказания поддержки «выдохшимся» войскам, которые занимают позиции на данных пунктах.

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули часть своих позиций на купянском направлении из-за обильных осадков. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «На купянском направлении украинские боевики из-за неблагоприятных погодных условий были вынуждены оставить второстепенные позиции», — сообщил Андрей Марочко агентству ТАСС. Он сослался на данные российской разведки. Марочко добавил, что говорит о позициях ВСУ в низинах и оврагах. По его словам, так произошло в населенных пунктах Куземовке, Новоселовском и Стельмаховке. Ранее Марочко сообщал, что уцелевшие после ухода из Бахмута (Артемовска) украинские подразделения отправлялись на помощь войскам, которые располагаются на купянском и краснолиманском направлениях. Он добавил, что подразделения направлялись для оказания поддержки «выдохшимся» войскам, которые занимают позиции на данных пунктах.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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