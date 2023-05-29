Марочко: ВСУ оставили свои позиции из-за сильных дождей

Вооруженные силы Украины (ВСУ) покинули часть своих позиций на купянском направлении из-за обильных осадков. Об этом заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«На купянском направлении украинские боевики из-за неблагоприятных погодных условий были вынуждены оставить второстепенные позиции», — сообщил Андрей Марочко агентству ТАСС. Он сослался на данные российской разведки.
Марочко добавил, что говорит о позициях ВСУ в низинах и оврагах. По его словам, так произошло в населенных пунктах Куземовке, Новоселовском и Стельмаховке.
Ранее Марочко сообщал, что уцелевшие после ухода из Бахмута (Артемовска) украинские подразделения отправлялись на помощь войскам, которые располагаются на купянском и краснолиманском направлениях. Он добавил, что подразделения направлялись для оказания поддержки «выдохшимся» войскам, которые занимают позиции на данных пунктах.
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