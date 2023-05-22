Марочко: подразделения ВСУ из Бахмута бросают на новые направления

Уцелевшие после ухода из Бахмута (Артемовска) украинские подразделения доукомплектовываются и отправляются на помощь войскам, которые располагаются на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«После вывода уцелевших подразделений ВСУ из Бахмута некоторые батальоны после доукомплектования были перенаправлены на купянское и краснолиманское направления», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что подразделения направляются для оказания поддержки «выдохшимся» войскам, которые занимают позиции на данных направлениях.
Ранее командир 92-й механизированной бригады Украины Юрий Федоренко рассказал, что подразделения ВСУ после выхода из Бахмута будут закреплены в Марьинке и Лимане. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о взятии Бахмута 20 мая. Пригожин выразил благодарность российскому народу за поддержку, передают «
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