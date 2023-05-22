Марочко: подразделения ВСУ из Бахмута бросают на новые направления

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Вооруженные силы Украины.stock, ВСУ, stock
Остатки подразделений ВСУ из Бахмута направлены на другие направления, заявил Андрей Марочко Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Уцелевшие после ухода из Бахмута (Артемовска) украинские подразделения доукомплектовываются и отправляются на помощь войскам, которые располагаются на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

«После вывода уцелевших подразделений ВСУ из Бахмута некоторые батальоны после доукомплектования были перенаправлены на купянское и краснолиманское направления», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что подразделения направляются для оказания поддержки «выдохшимся» войскам, которые занимают позиции на данных направлениях.

Ранее командир 92-й механизированной бригады Украины Юрий Федоренко рассказал, что подразделения ВСУ после выхода из Бахмута будут закреплены в Марьинке и Лимане. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о взятии Бахмута 20 мая. Пригожин выразил благодарность российскому народу за поддержку, передают «Невские новости».

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Уцелевшие после ухода из Бахмута (Артемовска) украинские подразделения доукомплектовываются и отправляются на помощь войскам, которые располагаются на купянском и краснолиманском направлениях. Об этом рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. «После вывода уцелевших подразделений ВСУ из Бахмута некоторые батальоны после доукомплектования были перенаправлены на купянское и краснолиманское направления», — передает слова Марочко РИА Новости. Он добавил, что подразделения направляются для оказания поддержки «выдохшимся» войскам, которые занимают позиции на данных направлениях. Ранее командир 92-й механизированной бригады Украины Юрий Федоренко рассказал, что подразделения ВСУ после выхода из Бахмута будут закреплены в Марьинке и Лимане. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин объявил о взятии Бахмута 20 мая. Пригожин выразил благодарность российскому народу за поддержку, передают «Невские новости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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