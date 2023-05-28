28 мая 2023
27 мая 2023
26 мая 2023

В Пермском крае грудной ребенок заживо сгорел в коляске

© Служба новостей «URA.RU»
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Центр реабилитации Надежда. Тюмень, детская коляска
Малыш не смог выбраться из коляски и погиб Фото:

В Култаево (Пермский край) 8-месячный ребенок заживо сгорел в своей коляске. Информацию о случившемся опубликовали местные жители в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте».

«В Култаево по вине родителей погиб 8-месячный ребенок. Ребенок сгорел заживо в коляске, пока пьяные родители спали. Сейчас все валят на 2-летнего ребенка, якобы это он играл с зажигалкой и поджег плед», — говорится в посте.

По словам автора поста, ранее в этой семье уже была трагическая гибель ребенка: малыш, которому был месяц замерз заживо на балконе зимой. Также сообщается, что семья ранее состояла на учете и считалась неблагополучной. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.

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В Култаево (Пермский край) 8-месячный ребенок заживо сгорел в своей коляске. Информацию о случившемся опубликовали местные жители в сообществе «ЧП ДТП Пермь» в соцсети «ВКонтакте». «В Култаево по вине родителей погиб 8-месячный ребенок. Ребенок сгорел заживо в коляске, пока пьяные родители спали. Сейчас все валят на 2-летнего ребенка, якобы это он играл с зажигалкой и поджег плед», — говорится в посте. По словам автора поста, ранее в этой семье уже была трагическая гибель ребенка: малыш, которому был месяц замерз заживо на балконе зимой. Также сообщается, что семья ранее состояла на учете и считалась неблагополучной. URA.RU направило запрос в пресс-службу СУ СК по Пермскому краю.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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